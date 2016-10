18.10.2016 - 15:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Heute hat Misfit die neue Smartwatch Phase angekündigt. Es handelt sich dabei um eine weiterentwickelte Uhr. Optisch wurde sie in Anlehnung an eine klassische Armbanduhr gestaltet. Technisch kann das Gerät aber mit jeder Menge neuer Technologie aufwarten. Die Misfit Phase ist ab Anfang November erhältlich und wird in sechs Farben zur Verfügung stehen. Der Preis liegt bei 179 Euro.



18.10.2016 - 15:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Misfit Phase (Bild: Misfit)

Der zu Fossil gehörende Hersteler Misfit hat heute mit dem Modell Phase eine neue Hybrid-Smartwatch angekündigt. Sie ist in erster Linie eine Armbanduhr im klassischen Design mit analogem Zeitmesser. Darüber hinaus ist es aber auch eine Smartwatch, die einerseits Daten selbstständig erfasst und sie andererseits mit dem Smartphone teilt.

Misfit Phase zählt die Schritte und mehr

Die Smartwatch kann aber nicht nur die Uhrzeit anzeigen. Sie zählt auch die gelaufenen Schritte, errechnet daraus zurückgelegte Distanzen und kann den Schlaf analysieren. Dafür wird die Dauer und die Qualität ausgewertet, wofür ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor verbaut wurde. Misfit hat die verwendeten Algorithmen validiert.

Die Misfit Phase kommt mit einem Vibrationsmotor, der für Benachrichtigungen genutzt wird und den Besitzer diskret darauf hinweist, dass dessen Aufmerksamkeit benötigt wird. Er wird unter anderem für den Wecker oder die Erinnerung, sich zu bewegen, genutzt.

Auch das Fernsteuern verschiedener anderer Funktionen wird unterstützt. Es können Fotos aufgenommen, Musik abgespielt und Smart-Home-Geräte verbunden werden. Der große Vorteil liegt aber bei der Batterielaufzeit. Im Gegensatz zu den meisten anderen Smartwatches liegt diese laut Hersteller bei bis zu sechs Monaten. Des Weiteren ist die Uhr bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern wasserdicht.

Verkaufsstart Anfang November

Misfit plant, die Phase Anfang November auf den Markt zu bringen. Die Smartwatch wird in sechs Farben erhältlich sein und 179 Euro kosten. Sie wird im Online-Shop des Herstellers erhältlich sein.