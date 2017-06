15.06.2017 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach langer Wartezeit hat Microsoft auf der diesjährigen E3 angekündigt, dass der Kassenschlager Minecraft demnächst ein großes Update erhalten wird. Die Aktualisierung wird einen lange gehegten Traum vieler Spieler wahr machen und erlaubt es, dass sie trotz unterschiedlicher Plattformen miteinander spielen, bauen und erkunden können. Damit können iOS-Nutzer beispielsweise mit Android-Gamer zocken.



15.06.2017 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Minecraft wird Cross-Platform-Titel (Bild: Mojang)

Auf der E3 2017 gab es einige große Ankündigungen, aber eine sorgt dabei ganz besonders für Aufregung, da es so etwas bisher nicht gab. Microsoft kündigte das Better Together Update für Minecraft an. Damit wird eine Grenze eingerissen und erlaubt es den Spieler, dass sie nahezu plattformunabhängig miteinander bauen und erkunden können. Dabei ist es egal, ob der Titel auf Xbox One, Nintendo Switch, Android, Windows 10, VR-Plattformen oder auch auf iOS-Geräten gespielt wird. Alles Spieler werden auf denselben Servern mit dem identischen Gameplay und Features miteinander spielen können.

Allerdings haben nicht alle Plattformen das Glück unterstützt zu werden. Dazu gehören etwa die PlayStation-Konsolen. Sony steht dem Thema zwar offen gegenüber, aber einige Anteilseigner nicht, sodass das Feature blockiert wird. Neben den PS-Versionen wird es vorerst auch kein Update für die „Apple TV Edition" geben. Sie wird in der offiziellen Aufzählung nicht genannt, könnte aber aufgrund der Nähe zu iOS später folgen.

Mit dem Better Together Update wird auch das „Edition"-Branding entfernt, sodass sämtliche Versionen nur noch „Minecraft" heißen werden. Einzige Ausnahme ist hier die „Minecraft: Java Edition" für PC, macOS und Linux. Zwar gibt zwischen diesen drei Plattformen auch das übergreifende Spiel, aber wird aufgrund der Modifikationsmöglichkeiten nicht mit der anderen „Minecraft"-Version verbunden werden können. Ein Termin für die Aktualisierung wurde nicht genannt.