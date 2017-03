04.03.2017 - 08:40 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer im iTunes App Store nach den Bewertungen von WhatsApp sucht, wird verwundert feststellen, wieviele 1-Sterne-Bewertungen aktuell zu finden sind. Das liegt an der neuen Status-Funktion, die offenbar viele Nutzer stark verärgert. Über die Bewertungen machen sie ihrem Ärger Luft.



04.03.2017 - 08:40 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der neue WhatsApp-Status gefällt vielen Anwendern nicht (Bild: WhatsApp)

Die neue WhatsApp-Funktion in der iOS- und Android-App namens „Status” verärgert die Anwender. Sie geben der WhatsApp-Anwendung im App Store zahlreiche 1-Sterne Bewertungen.

Das neue Feature arbeitet ähnlich wie Snapchat Stories. Nutzer können Fotos und Videos mit Freunden und Kontakten auf WhatsApp auf sichere Weise teilen. Bisher bestand bei der Statusfunktion lediglich die Möglichkeit, einen Text einzugeben - genau wie bei alten Chat-Clients. Die neue Version erlaubt es wie bei Snapchat Stories den Status durch Bilder, Fotos, Bemerkungen und animierten GIFs aufzuhübschen. Damit die Funktion auch rege genutzt wird, verfallen die Status-Updates nach 24 Stunden von ganz allein.

Durch die neue Funktion wurden in der App andere Funktionen verdrängt. So gibt es den alten Text-Status nicht mehr. Außerdem ist der Favoriten-Zugriff nicht mehr so einfach machbar. Ob Facebook einknickt und WhatsApp optional wieder einen reinen Text-Status verpasst, bleibt abzuwarten.

Die ursprüngliche Idee hinter WhatsAp war übrigens, seinen Freunden und seiner Familie mitzuteilen, was man gerade so treibt. Die Nachrichtenfunktion wurde erst Monate später hinzugefügt. Mittlerweile ist WhatsApp aber acht Jahre alt und wird ganz anders benutzt.

WhatsApp soll nach eigenen Angaben aktuell über eine Milliarde aktive Nutzer haben und wäre damit die größte Messengeranwendung der Welt.