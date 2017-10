Gestern hat Microsoft das neue Surface Book 2 vorgestellt und zielt mit dem Tablet/Laptop-Hybrid erneut auf den hochpreisigen Laptop-Markt. Als selbsterklärte Konkurrenz gilt vor allem Apples MacBook Pro. Microsoft wirbt sogar damit, dass das Surface Book 2 die doppelte Leistung vom aktuellen MacBook Pro haben soll und einen deutlich besseren Akku besitzt.

Das Surface Book 2 lässt sich als klassischer Laptop und als Tablet benutzen (Bild: Microsoft)

Vor zwei Jahren veröffentlichte Microsoft mit dem Surface Book ein High-End-Gerät, nun bekommt der Hybrid einen Nachfolger. Das Surface Book 2 verfügt noch immer über ein Display, welches sich von der Tastatur abnehmen und als reines Tablet nutzen lässt. Für Fotografen interessant: Das Book 2 kommt auch weiterhin mit einem SD-Kartenleser. Neu hinzugekommen sind eine USB-C-Schnittstelle und neben frischer Hardware auch eine neue Gehäusegröße. Neben dem Gerät mit 13,5 Zoll, gibt es nun auch ein Surface 2 mit 15 Zoll, allerdings wird dieses zunächst nur in Nordamerika verfügbar sein. Der Preis für die kleinste Variante liegt bei 1750 Euro und für das absolute Topmodell werden 3450 Euro fällig.

In einem Blogeintrag bewirbt Microsoft das Surface Book 2 als den aktuell stärksten Laptop der Welt und vergleicht das Gerät natürlich auch mit dem MacBook Pro. Microsoft ist sich sicher, dass das Surface doppelt so leistungsfähig sei, wie der Laptop von Apple. Allerdings nennt Microsoft nicht, für welche der Ausstattungsvarianten dieser Vergleich gilt. In der teuersten Variante arbeitet in dem Gerät ein Intel-Core-i „Kaby Lake Refresh“ Prozessor der 8. Generation. Neben der Leistung soll auch der Akku 70 Prozent länger durchhalten als beim MacBook und mit 3240x2160 Pixeln soll auch ein hochauflösenderes Display verbaut sein (zum Vergleich: MacBook Pro 2880x1800 Pixel).

Ob das Surface Book 2 mit Windows 10 im Alltag immer noch deutlich schneller ist als das MacBook mit macOS High Sierra, wird sich in den Tests zeigen.