Microsoft-Browser kommt aufs iPhone: Edge soll schon jetzt in einer Beta-Version an Tester ausgeteilt werden. Die Software soll vor allem PC-Nutzer interessieren, da Sie eine Funktion namens „Continue on PC“ (möglicherweise „Am PC fortsetzen“) bietet. Diese ist vergleichbar mit Apples Handoff und lässt Nutzer Webseiten, die in Edge am iPhone geöffnet sind, am Windows-PC weiterlesen. Auch Android-Nutzer können sich auf Edge „freuen“.

Microsoft Edge auf iPhone und Android-Smartphones (Bild: Microsoft)

Schon jetzt soll es eine Beta von Edge für iPhone geben. Sie unterstützt die Funktion „Continue on PC“, die Microsoft am 17. Oktober weltweit mit dem Windows 10 Herbst Creators Update seinem Desktop-Betriebssystem spendieren will.

Der mobile Browser aus Redmond soll Zugriff auf Favoriten, den Verlauf, eine Leseliste und E-Books bieten, sowie Tabs. Zum Start werden aber weder Tabs noch der Verlauf mit dem Desktop-Pendant geteilt. Dazu müssen laut Microsofts Joe Belfiore erst noch weitere Arbeiten an der Desktop-Version des Browsers vorgenommen werden; Nutzer werden im Browser zwischen Bing, Google und Yahoo als Standardsuchmaschine wählen können.

Wie alle Web-Browser unter iOS setzt Microsoft für Edge in diesem Fall auf die WebKit-Engine.