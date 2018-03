12.03.2018 - 13:00 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor einigen Jahren startete Apple das MFi-Programm. Hinter der Abkürzung MFi verbirgt sich „Made for iPhone/iPad/iPod“ und dient für Kunden als Hinweis, dass das erworbene Zubehör von Apple lizenziert wurde. Dazu befindet sich auf dem Zubehör stets ein entsprechender Vermerk. Nun hat Apple die aufgedruckten Logos für das Lizenzierungsprogramm aktualisiert. Laut ChargerLab soll das neue Design in den kommenden Monaten von den Herstellern übernommen werden.

Für Apple gibt es zwei Arten an Zubehör – das eine ist von Apple mit dem MFi-Logo absegnet und das andere nicht, wodurch in einigen Fällen keine vollständige Kompatibilität gewährleistet werden kann. Mit dem Logo hingegen, können Sie sicher sein, dass das Zubehör von Apple für iOS-Geräte geprüft wurde. Daneben erhalten zertifizierte Hersteller auch Zugriff auf Apples Standards wie den Lighting-Anschluss.

Nun gibt es eine kleine aber feine Änderung an Apples Lizenzierungsprogramm. Zertifiziertes Zubehör wird demnächst ein neues Logo tragen. Damit trägt das Unternehmen den Bemühungen Rechnung, seine Marken und Logos einfacher zu gestalten. Zusätzlich wird durch die Umgestaltung auch die Rangfolge der Produkte innerhalb des Unternehmens klar. Wo es vormals noch „iPod, iPhone, iPad“ hieß, steht nun „iPhone, iPad, iPod“ und legt nun überdeutlich den Fokus auf das iPhone.

Hier ist das neue Logo (links) im Vergleich zur alten Version (rechts) zu sehen (Bild: Apple)

Neben dem MFi-Programm gibt es bei Apple übrigens auch das „Made for Apple Watch“-Programm, welches sich gleichermaßen an Zubehörhersteller richtet. Da dies separat geführt wird, gibt es hier keinerlei Änderungen. Die neuen Logos werden in Kürze offiziell in Kraft treten. Laut ersten Aussagen soll der neue Vermerk für teilnehmende Hersteller innerhalb von 90 Tagen zur Pflicht werden.

