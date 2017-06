Ab sofort können auch Mac-Gamer die neuen Hitman-Abenteuer genießen. Das USK-18-Third-Person-Action-Abenteuer wurde nun für macOS veröffentlicht. Doch damit noch nicht genug. Die komplette erste „Season“ ist aktuell um 66 Prozent im Preis reduziert.T

Agent 47 aus dem Videospiel Hitman (Bild: IO Interactive)

Sie möchten gerne die neuen Abenteuer von Hitman am Mac erleben? Das können Sie nun tun. Alle Episoden der ersten Staffel sind nun auch für macOS und Steam OS und Ubuntu Linux erhältlich.

Schlüpfen Sie in die Rolle von Agent 47 und erledigen neue Auftragsmorde in einer bislang für die Serie ungeahnten Detailverliebtheit. Möglich macht dies die Verwendung einer neuen Grafik-Engine. Neu am neuen Hitman war außerdem die Gestaltung in Episodenform. Alle Teile zusammen haben deutlich mehr Spielumfang als beispielsweise das letzte Abenteuer Hitman: Absolution. Die einzelnen Episoden führend den Spieler jeweils an einen anderen Ort. Sie beginnen in Paris, reisen nach Sapienza und Marrakesh, Bangkok, Colorado oder Hokkaido. Darüber hinaus gibt es auch eine Bonus-Episode, die auch in Sapienza und Marrakesch stattfinden, und aber unabhängig vom roten Faden der Hauptgeschichte.

Hitman jetzt günstig kaufen

Sollten Sie das Spiel auf Steam bereits für Windows erworben haben, können Sie es nun auch am Mac spielen. Anderenfalls sollten Sie von einem aktuellen Angebot Gebrauch machen. Denn alle Episoden zusammen bekommen Sie aktuell zum Preis von nur 18,97 Euro statt sonst 55,93 Euro auf Steam.

Systemanforderungen

Hitman macht Gebrauch von Apples Metal, ist aber dennoch nicht gerade anspruchslos. Sie benötigen mindestens macOS 10.12.5 und einen Intel Core i5 Prozessor mit 2 GHz. 8 GB Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte des Typs AMD M290 oder besser mit 2 GB Speicher sollten es schon sein. Auf der Festplatten werden zudem für alle Episoden 68 GB Speicher notwendig.

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Mac mit dem Spiel zurecht kommt, können Sie auf Steam auch eine Demo-Version herunterladen.