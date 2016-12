Sie sind auf der Suche nach einer Schutzhülle für Ihr iPhone 6(s) oder Plus-Modell, die Ihnen zusätzlich mehr Batterielaufzeit bietet? Anbieter hardwrk hat derzeit sein Power-Case in unterschiedlichen Varianten im Preis reduziert. Das Zubehör ist im Design so subtil, dass Sie gar nicht merken werden, eine Powerbank und Ihr Apple-Smartphone in der Hand zu halten.

hardwrk Power-Case iPhone-Schutzhülle mit integriertem Akku (Bild: hardwrk)

Angeboten wird das Power-Case von hardwrk für mehrere iPhone-Modelle in vier unterschiedlichen Varianten, die sich subtil im Design unterscheiden und vor allem in der Kapazität des integrierten Akkus. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das Power-Case im Test schlägt, empfehlen wir Ihnen unsere eigene Rezension.

hardwrk Power-Case für iPhone 6/6s (Plus) stark reduziert

Sie bekommen ein Power-Case für das iPhone 6 oder 6s mit 2.600 mAh Akku-Kapazität aktuell für 49,90 Euro statt 69,90 Euro. Ebenfalls für die beiden vorgenannten iPhone-Modelle steht ein Power-Case mit 5.200 mAh Kapazität zur Verfügung. Es kostet Sie derzeit nur 59,90 Euro statt 79,90 Euro.

Rückseite des hardwrk Power-Case iPhone-Schutzhülle mit integriertem Akku (Bild: hardwrk)

Suchen Sie stattdessen etwas für Ihr iPhone 6 Plus oder 6s Plus? Ein „kleines“ Power-Case von hardwrk bietet Ihnen 3.800 mAh Kapazität und kostet Sie aktuell nur 49,90 Euro statt sonst 69,90 Euro. Eine „größere“ Ausführung bietet für 59,90 Euro statt 79,90 Euro dann 7.500 mAh Akku-Kapazität.

Akkulaufzeit des iPhone mindestens verdoppeln

Sie können mit den speziellen Schutzhüllen von hardwrk, je nach Variante, die Akkulaufzeit Ihres iPhone auf einfache Weise mehr als verdoppeln. Und dies, ohne das Gewicht drastisch zu erhöhen oder viel mehr Volumen mit sich rumtragen zu müssen. Ein Rechenbeispiel gefällig? Das kleinste Power-Case bietet 2.600 mAh Kapazität (der Akku des iPhone 6 aber nur 1.810 mAh). Die Schutzhülle misst lediglich 13,9 x 6,8 x 1,1 cm. Ihr iPhone 6 selbst ist in die Hülle eingelassen, und somit nur 4,1 mm höher als vorher. Die Schutzhülle wiegt 82 Gramm und damit sogar weniger als das iPhone 6 (129 Gramm). Deutlicher wird der Unterschied bei der „größeren“ Variante mit 5.200 mAh. Sie bekommen für 8,1 mm mehr Höhe bald dreimal so viel Akku-Kapazität dazu. Zum Gewicht des iPhone 6 (129 Gramm) kämen trotzdem nur noch einmal 119 Gramm für die Schutzhülle hinzu.

iPhone 6s im Vergleich mit zwei Power-Case-Modellen von hardwrk (Bild: hardwrk)

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem iPhone 6 Plus oder 6s Plus. Sie bekommen mit 3.800 mAh Kapazität in der kleinen Variante des Power-Case mehr als eine Verdopplung der Akkulaufzeit (2.915 mAh am iPhone 6 Plus) hin. Dabei ist die Hülle nur 3,9 mm höher als Ihr Smartphone und wiegt mit 113 Gramm weniger als es (172 Gramm). Beim Modell mit 7.500 mAh haben Sie unter dem Strich zweieinhalb mal so viel Akkulaufzeit zusätzlich, bei lediglich 7,9 mm mehr Höhe und nur 174 Gramm zusätzlichem Gewicht.