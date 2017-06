27.06.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wem ist nicht schon einmal etwas aus der Hand gefallen. Schade, wenn es ein iPad war, denn das ist dann oftmals kaputt oder zumindest mit einem Kratzer versehen. Die Schutzgehäuse von Urban Armor Gear sollen das verhindern. Nun gibt es passende Hüllen für das 10,5 Zoll große iPad Pro und das iPad Pro 12,9 Zoll.



(Bild: Urban Armor Gear)

(Bild: Urban Armor Gear) 1 /2

Urban Armor Gear stellt die neue Metropolis Serie für Apples neue 10,5-Zoll-und 12,9 Zoll großen iPad Pro vor. Die Hüllen bieten Platz für den Apple Pencil und beinhalten einen Schutz für die Vorder- und die Rückseite der teuren Tablets. Die Hülle muss nicht abgenommen werden, um die Geräte mit dem Smart Keyboards von Apple zu koppeln. Das Front-Cover lässt sich zudem als Stürze nutzen.

UAG bietet Versionen für beide neuen iPad Pro in den Farboptionen Schwarz, Rot und Blau an. Die Gehäuse bieten einen rutschfesten Griff an der Seite und sollen vollen Zugriff auf den Touchscreen, die Tasten und Ports erlauben und auch den Ton nicht behindern.

Die Metropolis Series Case für das 10,5 Zoll iPad Pro kostet 60 US-Dollar, während die größere Version für das neue 12,9 Zoll Pad Pro für 90 US-Dollar angeboten wird.