Die Redaktion der Mac Life ist vom Magnetic Privacy Filter bereits überzeugt, sie wurde in Ausgabe 04/2017 mit der Schulnote 1,6 bewertet. Gelobt wurden der passgenaue Zuschnitt, der magnetische Befestigungsmechanismus und die gute Einschränkung der Sichtbarkeit der Bildschirminhalte beim Blick von der Seite. Bemängelt wurden die der Funktionsweise geschuldete leichte Abdunklung des Displays und eine leichte Unschärfe etwa bei der Betrachtung von Texten.

So bewirbt man sich zum Lesertest

Gemeinsam mit hardwrk geben wir fünf Lesern die Chance, die Folie im Selbsttest auszuprobieren. Sollten mehr formlose Bewerbungen an gewinnspiel@maclife.de eingehen, als Folien zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, uns innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Folie ihre persönliche Erfahrung in ein oder zwei Sätze verpackt per E-Mail zukommen zu lassen. Einer Veröffentlichung dieser Meinung in anonymisierter Form stimmen Sie zu. Beachten Sie, dass die Folie nicht für jedes MacBook-Modell zu haben ist, eine Auflistung finden Sie auf der Amazon-Produktseite.

• Jetzt bewerben

Das Kleingedruckte

Bewerbungsschluss ist der 2. April 2017 um 23:59 Uhr. Die ggf. per Los ermittelten Lesertester werden per E-Mail informiert und erhalten direkt von hardwrk einen Gutschein, mit dem das Produkt vollkommen kostenlos via Amazon.de bestellt werden kann. Mit einer Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an hardwrk mit Sitz in Hannover ausschließlich im Rahmen dieser Aktion erklären Sie sich einverstanden. Weitere Informationen finden Sie hier (http://www.falkemedia.de/gewinnspiel-agbs.html), der Rechtsweg ist ausgeschlossen.