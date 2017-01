16.01.2017 - 20:27 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die neue Beta 4 von macOS 10.12.3, die Apple an Entwickler und Experimentierfreudige verteilt, warnt vor zu hoher Akkubelastung und kann auch das Display beziehungsweise dessen Helligkeit analysieren und auf Wunsch reduzieren.



16.01.2017 - 20:27 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Neues macOS-Beta erkennt die Displayhelligkeit (Bild: 9to5Mac / Screenshot: Mac Life)

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist einer der größten Stromfresser in Notebooks. Bei sehr hell eingestelltem Bildschirm geht der Akku deutlich schneller zur Neige. Deshalb hat Apple in macOS 10.12.3 Beta 4 eine neue Funktion integriert, die warnt, wenn das Display sehr hell eingestellt ist. Die Hinweise finden sich nach einem Bericht von 9to5Mac unter dem Batteriesymbol in der Systemleiste Bisher wurden dort nur "Apps mit erheblichen Energieverbrauch" aufgelistet, was Nutzern half, besonders leistungsfordernde Anwendungen bei schwachem Akku zu finden und gegebenenfalls zu schließen.

Die Änderungen bei der Energieanzeige kommen nicht von ungefähr. Zahlreiche Tester hatten die kurze Akkulaufzeit des neuen MacBook Pro bemängelt, woraufhin Apple erst einmal die Restlaufanzeige aus macOS Sierra entfernte, weil diese angeblich zu ungenau sei. Später entdeckte Apple im Test der US-Verbraucherschutzorganisation Consumer Reports, die mit einem aufsehenerregenden Test zeigen wollte, wie unzuverlässig das neue Notebook ist, einen Fehler, der allerdings auf einen Bug in macOS zurückzuführen war.

Die Display-Warnung in macOS 10.12.3 Beta 4 scheint nur bei einer Helligkeitseinstellung jenseits von 80 Prozent eingeblendet zu werden. Wer den Hinweis anklickt, reduziert die Helligkeit automatisch unterhalb des Warnwertes. Manuell lässt sich die Einstellung natürlich auch nachträglich verändern. Die Warnung funktioniert auch bei automatischer Helligkeitseinstellung.

MacOS 10.12.3 Beta 4 gibt es derzeit nur für zahlende Entwickler und Teilnehmer des kostenlosen Testprogramms Apple Seed.