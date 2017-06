12.06.2017 - 15:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am vergangenen Freitag hat Apple-CEO Tim Cook eine Abschlussrede für die diesjährig graduierten Studenten des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, gehalten. Dabei sprach er über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und was der Studienabschluss bedeutet. Während er ebenfalls über seinen Werdegang spricht, kommt auch das Thema „Windows" auf und sorgt damit für einen sehr heiteren Moment.



Tim Cook hält Rede am MIT (Bild: MIT)

Immer wieder wird verschiedenen Persönlichkeiten die Ehre zuteil, vor einer Abschlussklasse an Studenten sprechen zu dürfen. Schon Apple-Mitbegründer Steve Jobs hatte vor einigen Jahren in Stanford gesprochen und dort den viel zitierten Ausspruch „Stay hungry, Stay foolish" geprägt. In diesem Jahr hatte Apple-CEO Tim Cook die Möglichkeit vor den graduierten Studenten des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, reden zu dürfen und ihnen ein paar gutgemeinte Ratschläge auf den weiteren Lebensweg zu geben.

Laut Cook war es nämlich auch für ihn zunächst nicht so einfach, den richtigen Weg für sich selbst zu finden, sodass er in den 90er Jahren ein Experimentierphase hatte. Dabei gab er öffentlich zu, dass er damals sogar mit einem Windows-PC experimentiert habe. Auf den richtigen Weg kam er jedoch erst mit der Rückkehr von Steve Jobs zu Apple und der legendären „Think Different"-Kampagne, die ihn stark beeindruckte.

Für ihn wurde der Auftrag schnell klar: Er wollte seinen Teil dazu beitragen die Menschheit voranzubringen und die Welt zu verbessern. Ihm zufolge soll nämlich nicht der Mensch der Technologie dienen, sondern umgekehrt. Dabei zeigte er Beispiele auf, wie Apple-Produkte Menschen mit Einschränkungen helfen können das Leben zu meistern.

Dennoch bietet Technologie ein großes Potential für Gefahren, über die Cook auch im letzten Jahr mit Papst Franziskus sprach. Fake News, nicht-soziale Netzwerke, Datenschutz und natürlich die Sicherheit spielen dabei eine große Rolle, denn für Cook steht fest: