Machen Sie Ihrem Fernseher jetzt Feuer. Amazon hat den Fire TV Stick derzeit für knapp 25 Euro im Angebot. Der Fire TV Stick wird per HDMI an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen und kann per USB-Anschluss mit ausreichend Strom versorgt werden. Sie steuern es per Smartphone, Tablet oder Fernbedienung. Das normale Fire TV ist übrigens ebenfalls reduziert und zwar von 80 auf 60 Euro. Amazon bietet dafür sogar eine unkomplizierte, zinsfreie Ratenzahlung an. Sie zahlen fünf Monate jeweils nur 12 Euro. Damit eignet sich das Produkt vermutlich sogar für manche Taschengeldkasse.

Amazon Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung (Bild: Amazon)

Zum Deal: Amazon Fire TV Stick günstiger kaufen.

Zum Deal: Amazon Fire TV günstiger kaufen.