09.11.2016 - 14:01 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Lange genug musste man auf ein wirklich neues Modell des MacBook Pro warten, doch Ende Oktober hat es Apple endlich angekündigt. Nun hat sich ein Marktforscher mit den Verkaufszahlen befasst und dabei festgestellt, dass Apple nicht übertrieben hat: Das neue MacBook Pro verkauft sich erstaunlich gut. Nach gerade einmal fünf Tagen hat es alle anderen Premium-Modelle bereits in die Tasche gesteckt. Auch das 12-Zoll-MacBook muss zittern.



09.11.2016 - 14:01 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

MacBook Pro mit macOS (Bild: Apple)

Konkret gesagt ist es Slice Intelligence, die die Verkaufszahlen ausgewertet haben. Die Zahlen stammen von US-Nutzern, die online einkaufen und „für die Wissenschaft” ihre E-Mails überprüfen lassen. Slice ermittelt aus den Bestellbestätigungen, wie gut ein Produkt angenommen wird. Die Datenbasis umfasst 4,4 Millionen Nutzer, womit ein recht repräsentatives Bild zu erkennen ist.

MacBook Pro ist eine Erfolgsgeschichte

Da wir bis zur nächsten Bekanntgabe der Quartalszahlen noch etwas warten müssen und selbst dann nicht genau klar ist, welche Geräte besonders beliebt waren, ist das eine Methode, die zumindest einen groben Einblick gibt. Slice Intelligence fand damit heraus, dass Apple nach gerade einmal fünf Tagen etwa vier Fünftel so viele MacBook Pro verkauft hat, wie MacBook 12 Zoll aus 2015 und 2016. Noch krasser sieht der Vergleich aus, wenn man Laptops anderer Hersteller mit in den Vergleich nimmt.

Das Dell XPS 13 und 15 ist wohl das, was dem neuen MacBook Pro auf Windows-Basis noch am nächsten kommt. Die Messung seit Januar 2015 ergab, dass Apple schon jetzt fast doppelt so viele neue Geräte verkauft hat. Beim Microsoft Surface Book sind es gar viermal so viel und über andere beliebte Modelle wie das ASUS Chromebook braucht man schon fast nicht mehr zu sprechen.

Lesetipp MacBook Pro: Apple stellt Zulieferern hohe Nachfrage in Aussicht Apple verspricht seinen Zulieferern, dass sich das neue MacBook Pro sehr gut verkauft. Das soll bis mindestens Ende 2016 anhalten, wenn nicht gar... mehr

Manche sind auch abgesprungen

Die Statistiken zeigen aber auch, dass einige Nutzer nicht bis zur Vorstellung der neuen MacBook Pro warten wollten. Von den Nutzern, die 2014 einen Apple-Laptop gekauft haben, sind 40% der Marke in der Zwischenzeit untreu geworden und haben sich für ein Microsoft-Produkt entschieden. Das sagen jedenfalls die Zahlen aus – ob das MacBook wirklich eingemottet wurde, geht daraus nicht hervor.