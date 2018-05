23.05.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Apple )

Eine zweite Sammelklage wurde gegen Apple wegen problematischer Tastaturen in aktuellen MacBook und MacBook Pro Modellen eingereicht. Wie die erste Klage letzte Woche, behaupten die Kläger, das kleinste Mengen von Staub den Schmetterlingsschaltermechanismus unter den einzelnen Tasten unbrauchbar machen.

In einigen Fällen können die Schmetterlingsschalter auch ganz brechen, wodurch sich die betroffene Taste von der Tastatur löst, heißt es in der Klageschrift. Kundenbeschwerden über die Tastatur des MacBook Pro 2016 und 2017 gibt es schon seitdem die Notebooks auf dem Markt sind. Hinweise auf nicht funktionierende Tasten, seltsame hohe Töne auf einigen Tastenanschlägen und Tasten mit ungleichmäßigem Anschlag quälen seitdem die Nutzer. Ein Auszug aus der Klage, die am Dienstag von der Anwaltskanzlei Schubert Jonckheer & Kolbe vor dem Bezirksgericht Nordkalifornien eingereicht wurde, hat Macrumors veröffentlicht.

Der Mechanismus, den Apple seit 2015 auf MacBooks und ab 2016 auf MacBook Pros einsetzt, ist noch flacher als bei Scheren-Tastaturen. Zwar werden die Tasten immer noch mit zwei sich kreuzenden Kunststoffteilen abgestützt, aber ihr Profil ist so niedrig, dass die Taste kaum "wandert", wenn sie gedrückt wird. Getreu ihrem Namen sind Schmetterlingsschalter auch sehr empfindlich und werden von vier winzigen Fäden aus sprödem Kunststoff gehalten.

Wenn jedoch Staub oder andere kleine Partikel unter die Tasten gelangen, wir es problematisch. Nutzer können die Tasten nicht entfernt werden, ohne dass das Risiko einer Beschädigung der Tastatur entsteht.

Die Beschwerdeführer behaupten, dass "Tausende von Verbrauchern" unter diesen Problemen leiden. Es gibt tatsächlich zahlreiche Blogposts, Tweets, Kommentare in Foren und eine Change.org-Petition, die über 27.000 Unterschriften erhalten hat.

Es gibt sogar ein Video zu diesem Thema: "I Am Pressing The Spacebar and Nothing Is Happening", hochgeladen auf YouTube von Jonathan Mann.

