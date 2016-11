07.11.2016 - 13:00 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Ein Perpetuum mobile ist eine Maschine, die sich ohne Zufuhr von weiterer Energie ständig in Bewegung hält. Es handelt sich dabei eher um ein theoretisches Gebilde, weil die Funktionsweise dem Energieerhaltungssatz widerspricht. Deshalb müssen wir bei dem nun Folgenden leider von einem Bug im neuen MacBook Pro ausgehen. Schließt man das mitgelieferte USB-C-Kabel mit beiden Enden am Laptop an, denkt das System, es sei ein Netzteil angeschlossen.



Das MacBook Pro lädt sich selbst auf (Bild: Jdcampbell via Reddit)

Beim neuen MacBook Pro hat Apple viele Anschlüsse abgeschafft, unter anderem den MagSafe-Anschluss. Dafür kommt nun USB-C bzw. Thunderbolt 3 zum Einsatz und jeder der bis zu vier Anschlüsse kann zum Aufladen verwendet werden. Das brachte einen Nutzer auf Reddit auf eine kuriose Idee.

MacBook Pro lädt sich selbst?

Wenn das neue MacBook Pro schon so einladend mit mehreren USB-C-Anschlüssen und einem entsprechenden Ladekabel kommt, kann man es ja zumindest einmal ausprobieren, wenn man etwas offensichtlich Sinnloses tut und das Gerät mit sich selbst verbindet. Das tat der Nutzer „Jdcampbell” auf Reddit und hat das Gerät „kurzgeschlossen”.

Dabei offenbarte sich ein kurioser Bug. Denn das MacBook Pro spielt seinen Sound ab, der ertönt, wenn eine Stromquelle angeschlossen wird. Es stellt auch – fälschlicherweise – fest, dass ein Netzteil angeschlossen worden sein soll. Jedoch fließt kein oder nicht ausreichend Strom, was auch sinnlos wäre, weil der allenfalls aus dem Akku kommen könnte und dann wieder in den Akku ging.

Auf Reddit haben die Kommentatoren schon gemeint, wenn jetzt ein Magnet hinreichend schnell am Kabel vorbeibewegt werden würde, könnte man den Laptop damit tatsächlich aufladen. Prinzipiell ist das aber eher als Bug zu verstehen, da diese Methode eher etwas für MacGyver ist.

Was passiert bei mehreren Ladegeräten?

Man muss Apple aber zugute halten, dass sie zumindest an diese Möglichkeit gedacht haben, dass ein Nutzer mehrere Stromquellen anschließt, weshalb es relativ wahrscheinlich ist, dass der „Kurzschluss” ohne Folgen bleibt. In einem Support-Dokument wurde erklärt, dass der Ladestrom von derjenigen Stromquelle gezogen wird, die am meisten Leistung zu bieten hat.