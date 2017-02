21.02.2017 - 22:35 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Nun, da die Software-Probleme mit dem neuen MacBook Pro 2016 (mit und ohne Touch Bar) weitestgehend behoben sind, kommen Schwierigkeiten mit der Hardware ans Tageslicht. Im Internet häufen sich Beschwerden von Nutzern, die in harmloseren Fällen unterschiedliche Tastenklänge beklagen. In schwerwiegenderen Fällen klemmen Tasten oder Eingaben werden gar nicht repariert. Wer betroffen ist, sollte sich an Apple wenden.



21.02.2017 - 22:35 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

MacBook Pro mit Touch Bar (Bild: Stefan Molz)

Man kann nicht unbedingt sagen, dass das MacBook Pro 2016 einen Bilderbuchstart hingelegt hat. Es ist teurer geworden, ließ lange auf sich warten, war am Ende nicht einmal das, was sich manche Interessenten erhofft hatten und es hatte mit verschiedenen Bugs zu kämpfen. Diese sind seitens macOS nun weitestgehend ausgeräumt, aber dafür kommen nun allmählich die Mängel an der Hardware zum Vorschein.

MacBook Pro 2016 und seine Tastatur

Für die Verhältnisse des MacBook Pro ist die Tastatur tatsächlich neu, in einem größeren Kontext handelt es sich um die zweite Generation des Butterfly-Mechanismus, der schon im MacBook 12 Zoll zum Einsatz kam. Dort liegt auch genau das Problem, denn sowohl in den Apple-Foren als auch bei den Kollegen von MacRumors mehren sich die Beschwerden über Unzulänglichkeiten.

Da ist es noch beinahe harmlos, wenn sich Nutzer darüber beklagen, dass die Tasten einen unterschiedlichen Ton beim Anschlag von sich geben. Das soll vor allem dann passieren, wenn das Gerät warm wurde, etwa nachdem es schwere Rechenaufgaben bewältigt hat.

Andere Nutzer haben es da schwieriger. Bei ihnen treten schlimmere Probleme auf. So wird berichtet, dass Tasten zuweilen klemmen und Eingaben doppelt oder überhaupt nicht akzeptieren. Die Phänomene scheinen gehäuft beim MacBook Pro 15 Zoll aufzutreten, allerdings gibt es auch Berichte von Besitzern des 13-Zoll-Modells mit und ohne Touch Bar.

Auf zu Apple und das Beste hoffen

Was tun in diesem Fall? Die beste Chance auf Heilung scheint ein Besuch bei Apple oder einem autorisierten Apple-Service-Partner zu sein. Dort kann die Tastatur ausgetauscht werden. Auch darin haben sich die Betroffenen schon versucht. Das Ganze scheint grundsätzlich zu helfen, wobei auch hier unterschiedliche Resultate vorliegen. Manch ein Anwender musste die Tastatur mehrmals tauschen lassen, bevor sie sauber funktionierte.

Die Ursache für die Probleme ist aus der Ferne schwer zu ermitteln. Denkbar wären beispielsweise Krümel oder Staub. Denn der neue Mechanismus ist sehr präzise und schon kleine Störungen können zu mechanischen Problemen führen.