13.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Zeiten, in denen Apple praktisch jedes Jahr einen neuen Mac Mini auf den Markt brachte sind schon lange vorbei. Doch diesmal ist ein trauriger Rekord zu beklagen: Seit 1000 Tagen gibt es keinen neuen Mac mini mehr.



Mac mini (Bild: Apple)

Fans des Mac Mini machen sich Sorgen um ihre Plattform. Wird Apple überhaupt noch einmal einen neuen kleinen Mac auf den Markt bringen? Seit 1.000 Tagen oder mehr als 2,5 Jahren gibt es keine Aktualisierungen mehr für das Gerät.

Geht die Ära des günstigsten Macs damit zu Ende? Viele sagen, dass dies bereits geschehen ist, denn mit der langsamen Prozessorausstattung ist das Gerät vielen Aufgaben nicht mehr gewachsen. Der kleine Mac bekam das letzte Mal am 16. Oktober 2014 eine Erneuerungskur. Apple verkauft das Gerät jedoch weiter - zu einem unveränderten Preis.

Die Preisliste beginnt bei 569 Euro für einen i5-Prozessor mit 1,4 GHz und zwei Kernen sowie 4 GByte Arbeitsspeicher und einer 500 GByte großen Festplatten. Wer mehr ausgeben will, kann einen Mac Mini mit i7 und 3 GHz, 16 GByte RAM und einer SSD mit 1 TByte bestellen - der kostet dann unglaubliche 2.330 Euro.

Weshalb Apple seinem kleinsten Rechner keine Aufmerksamkeit mehr zukommen lässt, ist unbekannt. Von dem Grunddesign her würden auch aktuelle Kaby-Lake-Prozessoren in der Notebook-Ausführung in das Gerät verbaut werden können und SSDs normaler Bauart passen auch hinein. Vielleicht überrascht uns Apple ja noch mit einem Modell des Rechners im Keksdosen-Design. Beim iMac hat das nach langer Durststrecke ja auch geklappt und sogar der MacPro bekommt ein Update - in Form des iMac Pro, das Ende 2017 auf den Markt kommen soll.