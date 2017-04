03.04.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mit dem LumiXstand kann das MacBook Pro oder auch das iPad auf Augenhöhe gebracht werden. Das soll verhindern, dass der Nutzer seinen Nacken überstrapaziert. Mit der Halterung soll das Arbeiten Spaß machen und ergonomisch sein. Eine LED-Beleuchtung ist auch eingebaut.



LumiXstand (Bild: Kickstarter)

Das Projekt LumiXstand wird über Kickstarter finanziert und soll dafür sorgen, dass man auch mit dem Notebook einen ganzen Arbeitstag über arbeiten kann, ohne dass es zu Haltungsproblemen kommt. Der Schlüssel dazu ist ein Display, dass sich auf Augenhöhe befindet. Neben Notebooks können natürlich auch Tablets und sogar Smartphones mit dem LumiXstand in Position gebracht werden, wobei der Nutzer zwischen Hoch- und Querformat wählen kann. Die kleineren Geräte werden neben dem Notebook in Stellung gebracht.

Damit ein Smartphone nicht herunterstürzt und im richtigen Winkel gehalten wird , wurde eine Magnethalterung eingebaut, die mit Gummi überzogen wurde, damit es nicht zu Kratzern kommt.

Eine integrierte Beleuchtung sorgt dafür, dass man auch im Halbdunkeln problemlos arbeiten kann. Dabei wird nicht etwa die Tastatur des MacBooks beleuchtet sondern eine Zusatztastatur, die sich unterhalb des Ständers befestigt. 20 LEDs sollen für eine vernünftige Ausleuchtung sorgen. Ein Dimmer ist ebenfalls vorhanden, damit sich die Helligkeit an die Umgebung anpassen lässt. Das Gerät erinnert sich an die letzte Einstellung vor dem Ausschalten.

Das Gestell besteht aus Aluminium und Kunststoff und muss vom Anwender einmal zusammengebaut werden. Das System lässt sich durch seine Konstruktion in der Höhe verstellen um an den Anwender und seinen Arbeitsplatz anzupassen. LumiXstand hält eine Last von rund 40 kg aus, was mehr als genug sein dürfte.

Ein LumiXstand kostet mindestens 89 US-Dollar plus Versandkosten. Die Auslieferung soll im Juni 2017 erfolgen. Die Kampagne hat gerade erst begonnen und läuft noch bis zum 27. Mai 2017.