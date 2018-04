ConferenceCam Connect (Bild: Logitech)

Logitech und Frank Thelen suchen Start-up. Der Elektronik-Hersteller und der aus dem Fernsehen bekannte Investor tun sich zusammen. Gesucht werden Start-ups und junge Unternehmen in der Wachstumsphase. Jeder, der eine Idee hat, wie man den digitalen Arbeitsplatz von heute noch flexibler gestalten kann, ist aufgerufen sich zu melden.

Logitech selbst bietet einige Produkte für die Nutzung am Arbeitsplatz an. Der Investor Thelen wird beschrieben als „begeisterter“ Nutzer verschiedener Produkte wie MeetUp oder der der Kamera für Videokonferenzen Connect.

Videobasierte Kommunikation wichtig

Thelen bringt viel Know-how in die Kooperation ein. Er ist seit Jahren Bestandteil der Gründer-Show „Höhle der Löwen“ auf Vox. In der berät er JungunternehmerInnen bei der Firmengründung und kauft Anteile an interessanten Produkten. Er betont, wie wichtig videobasierte Kommunikation für den fragmentierten Arbeitsalltag sein kann.

„Videobasierte Kommunikation wird immer wichtiger, auch, oder gerade, bei Startups (!sic) und kleinen Unternehmen, die wie keine andere Unternehmensform für offenes, flexibles Arbeiten stehen“.

Er sei immer auf der Suche nach der besten Lösung und deshalb bei den Video- und Office-Produkten von Logitech hängen geblieben. Nun möchte man die gemeinsame Expertise Gründern und Start-ups zur Verfügung stellen und Ihnen bei der Umsetzung ihrer Ideen unter die Arme greifen.

„Logitech Startup Partner 2018“

Aus diesem Grund suchen Thelen und Logitech den „Logitech Startup Partner 2018“. Interessenten können sich über eine Webseite anmelden. Die Gewinner erhalten ein Paket bestehend aus Logitech Office- und Videokonferenz-Produkten im Wert von 3.500 Euro sowie ein Treffen mit Frank Thelen.

Sie können Ihre Bewerbung per Video, in Form einer Präsentation oder im PDF-Format einreichen. Sie müssen vor allem begründen, warum Ihr Unternehmen zum „Logitech Startup Partner 2018“ gekürt werden sollte. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 10. Juni 2018. In der Jury sitzen neben Frank Thelen auch Vertreter Logitechs. Den Hauptpreis erhalten Sie im Rahmen des Treffens von Frank Thelen persönlich verliehen.

Zusatzchance

Gewinnen Sie außerdem jede Woche einen Logitech Spotlight Presenter. Sie müssen dazu nur unter dem Hashtag #LogitechStartup eine kurze Erklärung auf Twitter, Facebook und anderen Social Networks veröffentlichen und darin begründen, wieso Sie der perfekte Start-up Partner für Logitech sind.

Thelen rührt die Werbetrommel

Die andere Seite des zwölfmonatigen „Deals“ mit Logitech sieht vor, dass weitere Aktionen im B2B-Bereich mit Fokus auf die Logitech Videokonferenz- und Business-Produkte geschehen. Distributions- und Handelspartner von Logitech werden zum Beispiel in Form von Aktionswochen mit Angeboten speziell für Start-ups eingebunden. Produktvideos zeigen, wie Thelen die Logitech-Produkte im Alltag einsetzt.

