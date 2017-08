Neues Gerücht: Mittlerweile gibt es fast jeden Tag Meldungen über Apples kommendes iPhone 8. Das ist normal und manchmal betreffen die Inhalte vor allem Details. So auch in diesem Fall. Einer neuen Veröffentlichung auf Weibo zufolge soll das Jubiläumssmartphone aus Cupertino mit 64, 256 oder 512 GB Speicher ausgeliefert werden. Darüber hinaus wurde bekannt, dass zu den Lieferanten Apples für den Speicher nun auch SanDisk gehören soll.

Dummy des iPhone 8 in Blush Gold (Bild: Stefan Molz)

Tim Cook und Apple verteilen wenn möglich gerne Bestellungen für Lieferungen auf mehreren Schultern. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass bislang schon Samsung, SK Hynix und Toshiba Speicherchips für Apples iPhones geliefert haben. Nun hat ein Leak auf Weibo angedeutet, dass in Zukunft ebenso SanDisk zu den Zulieferern gehören wird. Auf der chinesischen Plattform wurde ein Foto eines 64 GB großen Speicherchips veröffentlicht, das einen Chip zeigen soll, der im künftigen OLED-Smartphone verbaut wird.

iPhone 8 mit 64, 256 und 512 GB Speicher

Apple bietet aktuell sein iPhone 7 (Plus) mit 32, 128 und 256 GB Speicher an. Glaubt man der anonymen Quelle, wird das beim nächsten Modell anders sein. Das OLED-Gerät soll stattdessen mit 64, 256 und 512 GB Speicher ausgestattet werden. SanDisk werde in erste Linie 64-GB-Chips für Apple liefern und einige 256-GB-Chargen übernehmen; Über den Speicher in der Sonderedition gab es bislang widersprüchliche Gerüchte. Es hieß zwar, die Speicherkapazität werde erhöht, aber nur, um den Verkaufspreis steigern zu können. Doch auch waren wegen etwaiger Knappheit nur Modelle mit 64 und 256 GB thematisiert worden.

Jubiläumssmartphone mit 3 GB RAM?

Darüber hinaus würden sowohl das iPhone 7s Plus als auch das iPhone 8 mit je 3 GB RAM ausgeliefert werden. Schon jetzt nutzt das aktuell Plus-Modell 3 GB RAM. Laut Ming-Chi Kuo von KGI Securities würde das iPhone 7s hingegen mit nur 2 GB auskommen. Laut dem Analysten sei die Geschwindigkeit der neuen Speicherchips 10 bis 15 Prozent höher als beim iPhone 7. Anwendungen für Augmented Reality würden vom Geschwindigkeitszuwachs profitieren.