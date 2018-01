Kommt das iPhone X Plus 2018 mit OLED-Displays von LG? Wenn der Aktienkurs eines Unternehmens ein Indikator für den Wahrheitsgehalt von Gerüchten wäre, dann schon. Zumindest aber heißt es laut der koreanischen ET News, wären Apple und LG handelseinig geworden. 15 Millionen Displays soll das Unternehmen liefern.

OLED-Display am iPhone X (Bild: Apple)

ET News aus Korea informiert aktuell über einen Großauftrag für LG aus Cupertino. 15 Millionen OLED-Display-Panels soll das Unternehmen an Apple in diesem Jahr ausliefern.

OLED-Displays für iPhone X Plus?

LG wird Apple für die diesjährige iPhone-Generation beliefern. Samsung werde aber nach wie vor den Löwenanteil der OLED-Displays ausliefern. Tatsächlich gibt es mittlerweile sogar einen Beleg, dass LG für die aktuelle Generation des iPhone 10 keine Displays bereitgestellt hat.

Zusammenarbeit von LG und Apple

Apple und LG sind sich aber nicht fremd. Das koreanische Unternehmen stellt für den Konzern aus Cupertino bereits LCD-Displays her.

Verwunderlich ist eher der Zeitpunkt. Denn das Unternehmen unter der Leitung von Tim Cook hat in LG investiert. Milliarden US-Dollar flossen in den Ausbau von Produktionsstätten für OLED-Fabriken. Es war bislang aber nicht mit einer baldigen „Ernte“ der Investitionsfrüchte gerechnet worden. Zuletzt hieß es, LG hätte ab 2019 rund 45.000 Displays pro Monat herstellen sollen. Nun scheint doch Alles viel umfangreicher zu sein.

Zwei neue OLED-Smartphones von Apple

Gerüchteweise wird Apple 2018 gleich zwei Smartphones mit OLED-Displays anbieten, und ein weiteres mit LCD-Display. Den Mehrbedarf wird dann wohl LG decken.

Eine Frage, die Apple-Kunden umtreibt, ist sicherlich: Wie gut werden die Displays von LG? Denn Googles Pixel 2 XL aus letztem Jahr verwendet bereits LGs OLED-Displays. Sehr schnell wurden Meldungen laut über sogenannte „Einbrenneffekte“ und andere Probleme mit dem Bildschirm.