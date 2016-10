13.10.2016 - 21:58 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Schnell ist der Akku des neuen iPhone 7 wahrlich nicht gefüllt. Der Ladevorgang ist langsamer als beim iPhone 6s und die Konkurrenz aus dem Android-Lager lädt teilweise noch erheblich schneller. Einen Lichtblick bietet hingegen das iPhone SE.



iPhone 7 (Bild: Apple)

Eine Quick-Charge-Funktion hat Apple beim iPhone nie angepriesen, doch natürlich muss sich das iPhone 7 dem Wettbewerb stellen. In einem Vergleichstest, den die anerkannte Website Anandtech durchgeführt hat, zeigte sich, dass die Ladegeschwindigkeit des iPhone 7 im Mittelfeld liegt und die des iPhone 7 Plus schon außergewöhnlich ist.

Das iPhone 7 und das 7 Plus laden langsamer als ihre Vorgänger und größtenteils auch langsamer als die Akkus der Android-Konkurrenz.

Im Test stellte sich heraus, dass das iPhone 7 Plus 2,8 Stunden benötigt, um auf 100 Prozent aufgeladen zu werden. Der Vorgänger iPhone 6s Plus brauchte nur 2,56 Stunden. Beim kleineren iPhone 7 dauert der Ladevorgang 2,08 Stunden. Auch hier war das iPhone 6s mit 1,94 Stunden etwas schneller. Vergleicht man die Smartphones mit der Konkurrenz, gelingt die Einordnung dieser Zeitspannen. Das Meizu PRO 6 ist gar in 1,51 Stunden wieder voll. Es ähnelt dem iPhone 7 optisch stark. Auch das bekanntere Galaxy S7 von Samsung benötigt nur 1,51 Stunden von 0 auf 100 Prozent.

Nur das iPhone SE kommt an ähnliche Werte: 1,66 Stunden vergehen, bis der Akku wieder bei 100 Prozent steht. Andandtech hatte auch die Ladezeit des Samsung Galaxy Note 7 gemessen. Sie liegt bei 1,88 Stunden. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, dass Samsung beim Note 7 beim Akku so einiges falsch gemacht hat und die gesamte Produktion wegen Bränden einstellen und alle Geräte zurück rufen musste. Vielleicht ist es gar nicht so gut, Akkus so stark zu überzüchten.