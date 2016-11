10.11.2016 - 16:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Alle Jahre wieder kommt das Weihnachtsfest. Auch bei Apple läuten so langsam die Weihnachtsglocken. Für alle, die noch ein Geschenk aus dem Bereich der Technik suchen – oder noch nicht wissen, was sie sich wünschen sollen – hat Apple eine Entscheidungshilfe in seinen Online Store gestellt. Artikel, die vorrätig sind, können am nächsten Tag geliefert werden, kosten sie über 40 Euro ist der Versand sogar gratis.



Weihnachtsgeschenke aus dem Apple Store (Bild: Antoine Pohu via mockDrop)

Wie schon in den Jahren zuvor hat Apple mit einer eigenen Abteilung für Weihnachtsgeschenke das Weihnachtsgeschäft in seinem Online Store eingeläutet. Wer sich oder anderen mit Apple-Produkten beschenken will, darf auf eine Lieferum am nächsten Tag für vorrätige Ware hoffen. Dafür muss die Bestellung bis 16 Uhr abgeschickt werden und direkt mit Kreditkarte gezahlt werden.

Das richtige Weihnachtsgeschenk von Apple

Auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite hat Apple aufgelistet, welche Produkte sich als Weihnachtsgeschenk eignen würden. Die Seite steht unter der Überschrift „Die Kunst zu schenken”, der Aufhänger ist, dass ein Geschenk von Apple für Freude und Kreativität sorgen wird.

Ganz oben auf der Liste steht natürlich Apples Goldesel, das iPhone 7 samt Zubehör wie Lederhüllen oder das Smart Battery Case. Danach folgt die Apple Watch nebst Nylonarmbändern und Ladedock. iPad Pro, MacBook 12 Zoll und Apple TV komplettieren die Hauseigenen Produkte.

Das Unternehmen empfiehlt darüber hinaus Geschenke, die sich an spezielleren Interessen orientieren und nicht zwangsläufig von Apple hergestellt wurden. Es gibt Unterseiten für Musik- und Fotogeschenke sowie für Spiele ud Spielzeug.

Da das Weihnachtsfest zwar einen festen Termin hat, aber dennoch jedes Jahr ziemlich überraschend kommt (gemessen am Menschenaufkommen in der Fußgängerzone), bietet Apple einen Versand am nächsten Tag, falls das Produkt vorrätig ist und mit Kreditkarte gezahlt wurde. Das Ganze soll bei Bestellungen bis 16 Uhr funktionieren.