30.12.2016 - 16:26 Uhr

Postal wird in 2017 zwanzig Jahre alt. Bereits im nun bald abgeschlossenen Jahr 2016 hat der Entwickler das Spiel Postal überarbeitet und für macOS, Windows und Linux veröffentlicht. Zusätzlich gibt es jetzt aber ein weiteres Geschenk der Entwickler: Der Code des originalen Spiels wurde nun unter einer GPL2-Lizenz veröffentlicht. Jedermann kann nun damit machen was er will.



Postal (Bild: runningwithscissors.com)

Eines der gewalttätigsten und allein deshalb wahrscheinlich auch beliebtesten Computer-Spiele ist Postal. Postal ist ein Shooter mit isometrischer Perspektive aus dem Jahr 1997. Der Spieler übernimmt die Rolle des „Postal Dude“, der Amok läuft. Extreme Gewalt und schwarzer Humor sind dabei die Grundfesten von Postal. Vor allem aber ist Postal Kult.

Knapp 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Postal hat der Entwickler des Spiels, Running With Scissors, das Spiel nun Open Source gemacht. Der Code wurde auf Bitbucket unter der Lizenz GPL2 veröffentlicht. Das bedeutet, dass Jedermann den Code kopieren, verteilen, verkaufen und verändern darf. Bedingung ist, dass alle Änderungen mit Datum angegeben werden und diese Änderungen ebenfalls unter die Lizenz GPL2 gestellt werden.

Entwickler wünschen sich Postal-Port für die Dreamcast

Die Entwickler hatten den Schritt bereits vor einiger Zeit angekündigt. Allerdings nannten sie damals die Bedingung, dass sie das nur machen würden, wenn sich jemand findet, der Postal auf Dreamcast portieren würde. Die Dreamcast, für alle die es nicht wissen, ist eine Konsole von Sega, die seit 2001 nicht mehr hergestellt wird. Spiele werden dafür aber immer noch veröffentlicht. Gefragt nach den Motiven für die Veröffentlichung des Codes des Spiels unter GPL2 antwortete das Studio mit „Ernsthaft, jemand soll sich an den Port auf die Dreamcast machen. Wir machen keine Witze“.

Running With Scissors hat Postal in einer überarbeiteten Version unter dem Namen Postal Redux vor einigen Monaten via Steam für den PC, den Mac und Linux veröffentlicht.