04.05.2018 - 15:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



04.05.2018 - 15:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr veröffentlichte Sonos mit dem Sonos One einen ersten High-End-Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung. Nun könnte das Unternehmen einen Schritt weiter gehen. Der Audiospezialist hat nämlich Einladungen für ein Event im kommenden Monat verschickt. Diese deutet recht eindeutig auf ein neues Produkt im Heimkino-Segment hin. Wird es eine neue Playbase mit integriertem Sprachassistenten?

Sonos hat die Presse für den 6. Juni nach San Francisco eingeladen. Details nannte man natürlich nicht, aber die Einladung lässt schon auf eine ganz bestimmte Richtung schließen. In der Einladungs-E-Mail war nämlich ein Bild mit dem Titel „You're better than this“ (dt. „Du bist besser als das“) und zeigte dabei mehrere Fernbedienungen auf einem Tisch. Es wird daher spekuliert, dass Sonos einen neuen Heimkino-Lautsprecher mit Alexa vorstellen wird. Dieses Spekulation wird von einem FCC-Prüfantrag gestützt, der schon im März von ein neues Sonos-Produkt mit Mikrofonen und HDMI-Unterstützung indirekt ankündigte.

[linktiparticle_1="102047" layout="big" /]

Aktuell hat das Unternehmen mit der Playbar und der Playbase zwei starke Heimkino-Lautsprecher am Markt. Beiden Geräten würde jedoch eine Generalüberholung mit neuen Funktionen gut stehen. Sollte das neue Modell tatsächlich über einen HDMI-Anschluss verfügen, wäre die Steuerung des Fernsehers durchaus denkbar.

Im Sonos One integrierte das Unternehmen zudem erstmals Alexa als möglichen Sprachassistenten. Daher stehen die Chancen gut, dass man auch beim neuen Produkt die Sprachsteuerung erlaubt. Zusätzliche bestätigte man, dass man daran arbeitet Google Assistent auf den Sonos One zu bringen. Ein Update mit „AirPlay 2“-Unterstützung ist ebenfalls in Planung und soll im Laufe des Jahres erscheinen. Ein Heimkino-Lautsprecher würde ebenfalls von diesen neuen Funktionen profitieren.

Anzeige