20.08.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Apple Watch könnte schon bald Millionen von Krankenversicherten kostenlos oder vergünstigt übergeben werden. Auch ohne diese Maßnahme sollen 2017 rund 15 Millionen Stück und damit 4,5 Millionen mehr als Vorjahr verkauft werden. 2018 sollen es dann 20 Millionen Stück sein.



20.08.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Apple Watch ist ein Slow Burner. Ihre Verkaufszahlen steigen ständig, obwohl man anfangs davon ausging, dass es sich um ein Nischenprodukt handelt. Nach Informationen der taiwanischen Digitimes rechnen Apples Lieferanten damit, dass die Zahl der verkauften Uhren dieses Jahr um 4,5 Millionen Stück auf 15 Millionen Stück ansteigt. 2018 sollen es gar 20 Millionen Uhren geben. Von der ersten Generation wurden 2015 angeblich nur 5 Millionen Exemplare verkauft.

Die Stückzahlen könnten noch um ein vielfaches höher ausfallen, wenn die Verhandlungen zwischen Apple und dem Krankenversicherer Aetna positiv ausfallen. Der US-Versicherer, der 23 Millionen Verträge aufweisen kann, bietet seinen 50.000 Mitarbeitern schon seit längerem im Rahmen des Corporate Wellness-Programms eine Apple Watch an. Jetzt sollen auch die Krankenversicherten eine kostenlose oder vergünstigte Apple Watch erhalten, berichtet CNBC. Damit will Aetna das Interesse der Versicherten an einem gesünderen Lebensstil erhöhen.

Die dritte Generation der Apple Watch soll angeblich mit LTE ausgestattet sein. Ansonsten ist nur mit wenigen kleinen Änderungen zu rechnen. Änderungen am Design soll es nicht geben. Den Gerüchten nach will Apple auf eine eSIM setzen. Durch deren Einsatz sollen nur Daten übertragen aber keine Anrufe getätigt werden können. Daneben soll auch keine „Abwärtskompatibilität“ zu 3G vorhanden sein, was den Einsatz noch weiter einschränkt, da es vielerorts noch keine oder eine schlechte LTE-Abdeckung gibt.