19.01.2017 - 22:06 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer mit der iPad-Kamera Dokumente abfotografieren und mittels Texterkennung weiterverarbeiten will, musste bisher Geld ausgeben. Nun gibt es von Microsoft die App Office Lens kostenlos zum Download.



Office Lens für das iPad (Bild: Microsoft)

Office Lens für das iPad zerrt abfotografierte Dokumente gerade und behandelt sie dann mit einer Texterkennung. So lassen sich die erkannten Texte am iPad weiterverarbeiten. Apple hatte vor einigen Jahren die App Office Lens für das iPhone veröffentlich, doch keine speziell an die höhere Auflösung des Tablets angepasste Version bereitgestellt. Nun ist die iPad-Version endlich erschienen.

Office Lens kann neben Papierdokumenten auch die Inhalte von Whiteboards oder von Visitenkarten erkennen. Wer will, kann die Dateien dann in Word oder PowerPoint weiterverarbeiten oder als durchsuchbares PDF speichern. Bei Visitenkarten lässt sich der Inhalt auch ins iOS-Adressbuch übernehmen und mit iCloud synchronisieren.

Ein ganz besonderes Schmankerl ist die Text-Vorlesefunktion, die Microsoft Immersive Reader nennt. Das klappt leidlich gut, denn die Texterkennungsqualität ist nicht immer besonders hoch. Dann kann auch die Vorlesefunktion nichts mehr ausrichten.

Office Lens 1.5 ist kostenlos über den iTunes-App-Store erhältlich.