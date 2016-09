27.09.2016 - 19:56 Uhr Geschrieben von Mac Life

Ich stand auf einer Berghöhe und schaute hinunter auf den Nebel, der das Tal in eine milchige Realität tauchte. Benachbarte Gipfel ragten aus dem Dunst hervor. Und manchmal riss die weiße, wohlige Decke unter mir auf, um den Blick auf die wunderschön-surreale Landschaft Neuseelands freizugeben. Der Wind schnitt in mein Gesicht, spielte mit meinen Haaren und stach mir in die Augen. Die Luft roch frisch und schmeckte nach Wasser.



(Bild: Creative Commons CC0)

Ich erinnere mich noch gut an viele Details dieses Tages – weil ich offline war. Ich betrachtete die Welt durch meine eigenen Augen, hörte ihren Klang durch meine eigenen Ohren. Mein iPhone schlief in meiner Hosentasche.

Viel zu oft nehmen wir die Welt jedoch durch pixelbasierte Linsen statt durch unsere eigenen Augen wahr. Wir machen ein Foto, speichern es, teilen es mit der ganzen Welt – und verschwinden. Um den nächsten speicher- und teilbaren Moment zu suchen.

Unsere Erinnerungen verflachen zusehends. Unsere Fotos setzen im Speicher unserer Smartphones Rost an oder verstauben in irgendeinem Cloudspeicher, in den wir sie verschoben haben. Wir vergessen sie, weil sie nicht mit ihren dazugehörigen Sinneseindrücken in Verbindung stehen, die aus einem Moment erst ein Erlebnis mit all seiner Klarheit und Überwältigung machen. Wir knipsen, speichern und teilen – aber wir erleben nicht.

Der Hochleistungscomputer in unserer Hosentasche gestaltet diesen Prozess einfacher als je zuvor – viel einfacher als das Entwickeln von Fotos und deren Einkleben in ein Album. Heutige Benutzeroberflächen verführen geradezu zum Sammeln und Abheften – und zum Vergessen. Die Kamera in unserem Smartphone hilft uns, weichgezeichnete Bilder der Orte zu erschaffen, die wir besuchen. Wir verfügen über ganze Galerien voller Schnappschüsse unseres eigenen Lebens. Das ist eine beeindruckende Möglichkeit – die uns jedoch schadet, wenn wir sie ohne Weisheit einsetzen.

Um einen Moment zu erleben, müssen wir uns die Zeit nehmen, ihn in seiner ganzen Fülle mit unseren eigenen Augen, Ohren und allen anderen Sinnen wahrzunehmen. Erst so erfassen wir seinen gesamten Kontext. Unsere Erinnerungen werden frischer, reicher, kompletter sein. Leben wir hingegen durch die Linse einer Kamera, reduzieren wir diese Momente auf ein Foto – sepiafarben und gefiltert.

Smartphones und Computer verleihen uns Superkräfte – aber nur, wenn wir sie mit Bedacht einsetzen. Leben Sie im Hier und Jetzt, erleben Sie Ihr Leben und erlauben Sie der Technologie, es zu bereichern – und nicht zu ersetzen.