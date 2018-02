Kleine Gadget-Geschenke zum Valentinstag. Bald sind Karneval und Fasching vorbei und das Fest der Liebe steht ins Haus. Bei Ihnen gibt es vielleicht den einen oder anderen, der ein nettes Zubehör zu schätzen weiß. Deshalb haben wir eine kleine Auswahl getroffen. Vielleicht können wir Sie ja beim Geschenkekauf inspirieren.

Der Valentinstag naht am 14. Februar (Bild: CC0)

Selfie-Stick: Manche lieben ihn, andere hassen ihn. Doch ganz unnütz ist ein Selfie-Stick nicht, wenn Sie gerne Fotos von sich vor schönen Hintergründen knipsen möchten. Anker bietet ein Premium-Produkt an, das Sie per Bluetooth koppeln. Es kommt mit einer Akkuladung auf 20 Einsatzstunden und lässt sich an viele verschiedene Handymodelle anpassen (Breite zwischen 5,6 und 8,4 cm, iOS oder Android).

Selfie-Stick (Bild: Anker)

Produkthinweis Anker Premium Bluetooth Selfie Stick Stange Stab mit 20 Stunden Akkulaufzeit für iPhone 7 6, Android und alle anderen Smartphones (Schwarz) Preis: 15,99 €

Ethernet für TV-Sticks: Spendieren Sie Ihrem Fire TV Stick oder Googles Chromecast doch einen störungssicheren Ethernet-Anschluss. Dabei hilft Ihnen ein Zubehör von Ugreen. Der Adapter bietet eine Stromversorgung via USB-A-Anschluss an. Sie benötigen also nur einen Anschluss für beide Geräte. Natürlich können Sie auf diese Weise auch Smart Speaker wie Google Home oder größere Set-Top-Boxen mit einem Ethernet-Anschluss versehen, und auch den Raspberry Pi.

Ethernet-Adapter (Bild: Ugreen)

Produkthinweis UGREEN Ethernet Adapter für Chromecast und TV Stick Micro USB zu RJ45 LAN Netzwerk Adapter mit USB 2.0 Netzkabel für Stromversorgung Preis: 15,99 €

Bluetooth-Mütze: Es ist kalt in Deutschland. Da kommt vielleicht eine stylische Bluetooth-Mütze oder ein paar Ohrenwärmer mit Bluetooth nicht schlecht. Bedienelemente sind in den Rand eingenäht. Ein Mikro ist ebenfalls enthalten, sodass Sie sogar Gespräche direkt annehmen können. Der Akku hält für vier Stunden Telefongespräch aus. Aufgeladen wird die Mütze mittels Micro-USB-Anschluss binnen zweieinhalb Stunden.

Bluetooth-Mütze (Bild: Hersteller)

Produkthinweis Sharon Music Headset Beanie | AirPods Bluetooth Mütze Hellgrau Strickmütze | Mütze Musik Funkkopfhörer Stereo-Lautsprecher-Mikrofon Kopfhörer Wireless Smart Cap | kompatibel mit iPhone 8, iPhone X, Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy S8, Huawei P9 9 Lite Mate 9, Windows Phone Preis: 29,30 €

Externes Disketten-Laufwerk: Vielleicht haben Sie noch einige Disketten auf dem Dachboden und möchten die Daten gerne durchstöbern. Ein USB-Diskettenlaufwerk für 3,5 Zoll Disketten hilft Ihnen dabei.

USB-Diskettenlaufwerk (Bild: Hersteller)

Produkthinweis Externes USB Diskettenlaufwerk 3,5 Zoll Tragbar 1,44MB FDD USB Floppy Disk Drive Extern Diskette für Laptop PC - Plug und Play - Kompatibel mit Windows 10 7 8 8.1 SE 2000 ME XP VISTA Windows 98 - Schwarz Preis: 12,85 €

Kabellos aufladen: Stilvoll mit Bambus-Auflage erlaubt das Qi-Ladegerät von Auckly kabelloses Aufladen Ihres iPhone 8 (Plus) oder iPhone X. Natürlich ist das Gerät auch mit anderen Qi-fähigen Smartphones kompatibel. Dies Produkt steht repräsentativ für eine ganze Reihe von Qi-Ladegeräten in unterschiedlichen Formen und Farben. Wenn Sie die Bequemlichkeit einmal probiert haben, wollen Sie ungerne immer wieder das Kabel anstecken, um das Gerät aufzuladen.

Qi-Ladepad (Bild: Auckly)

Produkthinweis Auckly Bamboo 10W Qi Wireless Fast Charger Pad, Drahtlos Ladegerät Schnellladestation für Apple iPhone 8/ 8 Plus/ iPhone X, Samsung Galaxy Note 8/S8/S8 Plus/S7/S7 Edge und alle Qi Fähige Geräte Preis: 23,99 €

Kompakter Brüllwürfel: Ebenfalls von Anker stammt der SoundCore Mini. Das ist ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, mit dem Sie 15 Stunden Spielzeit erreichen und der locker in jedes Handgepäck passt. Ihn gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Gold oder Rose.

SoundCore Mini (Bild: Anker)

Produkthinweis Anker SoundCore Mini Super Mobiler Bluetooth Lautsprecher Speaker mit 15 Stunden Spielzeit, 20 Meter Bluetooth Reichweite und Starkem Bass (Schwarz) Preis: 24,99 €

Coole Bilder mit dem Smartphone: Üben gehört dazu. Doch wenn Sie wissen möchten, wie Sie die besten Ergebnisse beim Fotogragrafieren mit dem iPhone erzielen, sollten Sie sich passende Ratschläge ansehen. Die gibt es zum Beispiel in Form des Buchs „Coole Bilder mit dem Smartphone“. Der Fotokurs ist übrigens nicht iOS-exklusiv. Wenn Sie ein Android-Smartphone haben, können Sie sich damit genauso fortbilden.

Produkthinweis FRANZIS Coole Bilder mit dem Smartphone: Der komplette Fotokurs für Apple, Samsung, Sony und andere Preis: 19,95 €

Klassiker: Eher klassisch ist der Mix an Pralinen, den Sie der oder dem Liebsten schenken könnten. Da wäre zum Beispiel der Pralinen-Mix mit roten Herzen auf der Verpackung, bei dem dann hoffentlich beide etwas abbekommen.

Produkthinweis Hallingers Pralinen 9er-Mix, Rote Herzen | Pralinenbox | 108g Preis: 12,90 €

Formbarer Kleber: Für alle, die gerne basteln und reparieren, ist der formbare Kleber Sugru, der nach 24 Stunden zu flexiblem Silikon wird eine Alternative zu herkömmlichen Materialien. Er ist hitze- und kältebeständig, kommt im Haushalt zum Einsatz, am Schuhwerk an Geräten und hat im Prinzip so viele Einsatzzwecke, wie Sie gerne möchten.

Silikonklebstoff (Bild: sugur)

Produkthinweis Sugru Formbarer Kleber - Original Formel - Schwarz und Weiß (8 Stück) Preis: 14,65 €

Gläser, die nichts aus der Ruhe bringt: Filz- oder Pappuntersetzer schützen zwar die Möbel, machen aber die Gläser nicht rutschfest. Das allerdings schaffen die silwy Magnetgläser. Im Glasboden und im Untersetzer sind Magnete eingelassen, damit am Ende auch das Glas sicher steht.

Magnetgläser (Bild: silwy)