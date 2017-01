31.01.2017 - 13:46 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat in der letzten Woche nach kurzen Betaphase iOS 10.2.1 für aktuelle iOS-Geräte veröffentlicht und schob nur kurze Zeit später eine erste Beta-Version von iOS 10.3 für Entwickler nach. Mit der Veröffentlichung der Aktualisierung und der neuen Version in den Startlöchern hat Apple nun aufgehört iOS 10.2 zu signieren. Damit möchte man ein Downgrade auf die alte Version verhindern, um beispielsweise potentiellen Jailbreaks einen Riegel vorzuschieben.



31.01.2017 - 13:46 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Stefan Molz)

iOS 10.2.1 ist seit einer Woche für alle aktuellen iPhone- und iPad-Modelle verfügbar. iOS 10.3 steht in einer ersten Beta für Entwickler bereit. Apple hat daher aufgehört die Vorgängerversion zu signieren. Dies ist eine übliche Apple-Praktik, die schon seit vielen Software-Generationen von iOS und macOS angewandt wird. Das kalifornische Unternehmen möchte damit die Nutzer vor möglichen Bugs oder Sicherheitsrisiken schützen, die mit der neueren Aktualisierung behoben wurden.

iOS 10.2 erst im Dezember veröffentlicht

Im Dezember wurde iOS 10.2 veröffentlicht und brachte eine Vielzahl an großen und kleinen Neuerungen mit sich. Dazu zählen etwa einhundert neue Emojis oder die überraschende Einführung einer neuen iMessage-Animationen namens „Celebration". Nebei gab es Verbesserungen bei den Live Photos und den Kamera-Einstellungen. Gleichzeitig schaltete man das Benachrichtigungssystem für HomeKit-Geräte frei, die nun in der Lage sind per Push-Nachricht über Vorkommnisse Zuhause zu informieren.

iOS 10.3 bringt hingegen nur wenig Neues mit – zumindest lässt die erste Beta für Entwickler und freiwillige Tester diese Annahme zu. Dort wurde neben der „Find my AirPods"-Funktion Siri leicht erweitert, CarPlay verbessert. Zusätzlich setzt man dann auch auf Apples neues Datensystem AFPS. Wann die Aktualisierung auch offiziell erscheint, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.