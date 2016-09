21.09.2016 - 14:09 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple hat den Vorverkauf der Apple Watch Series 2 zusammen mit jenem des iPhone 7 gestartet. Ebenfalls gleichzeitig fand die Markteinführung statt. Slice Intelligence hat die Vorbestellungen ausgewertet und ist der Frage nachgegangen, wer die Smartwatch überhaupt kauft. Kurzgesagt: Es sind vor allem junge Menschen und zum großen Teil diejenigen, die bereits eine Apple Watch der ersten Generation hatten.



Die durchschnittliche Apple Watch Series 2 ist aus Aluminium, schwarz und kommt mit schwarzem Sportarmband. (Bild: Stefan Keller)

Es gibt einen Trend zu beobachten, was die Zielgruppe der Apple Watch angeht. Die Käuferschicht hat sich verschoben. Im vergangenen Jahr war es vor allem die „Generation X” (auch als „Generation Golf” bekannt), die sich für die Apple Watch interessierte. Sie sind zwischen 1965 und 1980 geboren. Bei der Apple Watch Series 2 sind die Käufer jünger. Als stärkste Gruppe wurde die „Generation Y” ausgemacht. Sie ist zwischen 1980 und 1999 geboren.

Apple Watch Series 2 vor allem für Männer

Slice Intelligence hat für die Auswertung der Käufergruppen die Bestellbestätigungen von Nutzern ausgewertet, die online einkaufen. Dabei wurden die Vorbestellungen der ersten vier Tage betrachtet, also vom 9. bis 12. September. Ein Drittel der Käufer hatte bereits die Apple Watch der ersten Generation.

Mit 39 Prozent sind jüngere Nutzer im Alter zwischen 17 und 36 Jahren am häufigsten vertreten. Als die Apple Watch 2015 in den Verkauf ging, war die stärkste Zielgruppe, mit denselben Methoden ermittelt, die „Generation X”, die 35 und 50 Jahren alt war. Unter den Vorbestellern waren wie schon im letzten Jahr vor allem Männer. Nur 26 Prozent der Vorbesteller waren weiblich. Immerhin ist das ein Plus von 6 Prozent gegenüber letztem Jahr.

Schwarz sind nicht nur iPhones

Was die Modelle angeht, spiegelt sich die Geschlechterverteilung an der Größe der Smartwatch wider. Genau zwei Drittel entschieden sich für die 42-mm-Variante. Fast 70 Prozent aller Vorbestellungen lauteten auf ein Sportarmband, davon über die Hälfte in Schwarz. Mit 46 Prozent war Schwarz auch bei Nylon-Armbändern die beliebteste Farbe.