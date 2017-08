Mit Carpool Karaoke und Planet of the Apps hat Apple bereits zwei Serien in seinem Streamingangebot Apple Music. Allerdings fällt das Interesse der Nutzer bisher nicht allzu groß aus und auch die Kritiken sind durchwachsen. Apple setzt aber weiter auf eigenen TV-Produktionen, investiert 1 Milliarde US-Dollar und stellt neue Mitarbeiter ein. Ziel ist eine Konkurrenz zu Netflix und Amazon Video zu sein.

Bisher laufen auf dem Apple TV nur Produktionen von Netflix und Co. (Bild: Apple)

Das Wall Street Journal widmet sich in einem aktuellen Artikel dem Versuch von Apple, durch mehr Personal und Geld seinen eigenen Serien-Streaming-Dienst aufzubauen. Ein Budget von 1 Milliarde US-Dollar soll dafür genutzt werden, so viele Fernsehserien wie möglich zu produzieren. Netflix und Amazon Video statten ihre Streaming-Dienste schon lange mit reichlich hochwertigen selbstproduzierten Serien aus, inzwischen sogar in Deutschland entstandene Projekte. Amazons „You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer ist bereits seit März verfügbar und die erste deutsche Produktion von Netflix, „Dark" wird im Winter zu sehen sein.

Apple investiert nicht nur Geld, sondern hat in den letzten Wochen und Monaten vermehrt Personal eingestellt. Besonders hervor sticht die Verpflichtung von Jamie Erlicht und Zack van Amburg, beide ehemaliger Mitarbeiter von Sony Entertainment. Sie haben an unterschiedlichen Serien und Filmproduktionen mitgewirkt, unter anderem Breaking Bad, The Blacklist oder The Crown. Ebenfalls eingestellt wurde der ehemalige Präsident von WGN America, Matt Cherniss. Wie Variety berichtet, soll er die „Worldwide Video Unit“ von Apple übernehmen.

Was genau Apple am Ende für TV-Serien produzieren wird und wo diese zu sehen sein werden, ist noch unklar. Seine beiden bisherigen Serien sind über Apple Music abrufbar. Ein eigenständiger Seriendienst, wie zum Beispiel von HBO, wäre eine weitere Möglichkeit für Apple.