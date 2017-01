07.01.2017 - 15:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Apple Watch und den allermeisten anderen Smartwatches fehlt eine Kamera. CMRA zeigte nun auf der Unterhaltungselektronikmesse CES 2017 in Las Vegas ein Armband, das gleich zwei Digitalkameras enthält.



Uhrarmband mit Kamera (Bild: CMRA)

Uhrarmband mit Kamera in Ladeschale (Bild: CMRA)

CMRA hat auf der CES 2017 den Prototypen eines Uhrarmbands gezeigt, das an der Apple Watch befestigt werden kann. Es enthält zwei Kameras, die über die Smartwatch ausgelöst werden können. Derzeit scheint es nur funktionslose Dummys zu geben, doch der Hersteller nimmt bereits Vorbestellungen an. Das Armband soll 2017 aufgeliefert werden, einen genaueren Termin nannte das Unternehmen nicht.

Eine Kamera zeigt nach vorn und löst mit 8 Megapixeln auf, die zweite ist für Selfies und Videochats gedacht und erreicht eine Auflösung von 2 Megapixeln. In beiden Fällen werden CMOS-Sensoren von Sony verwendet. Mit den Kameras können natürlich nicht nur Fotos sondern auch Videos aufgenommen werden. Der Hersteller nennt keine präzise Auflösung sondern erwähnt nur eine „HD Video Qualität”. Das deutet auf 720p hin. Im Uhrarmband befindet sich ein eigener Akku für den Betrieb der Kameras und der Funktechnik, denn wirklich verbunden ist das System nur mit dem iPhone des Benutzers und nicht etwa direkt mit der Uhr. Mit einer Ladung sollen angeblich hunderte von Bildern aufgenommen werden können oder 30 Minuten Video. Das Armband verfügt über einen internen Speicher von 8 GByte. Die Fotos werden per Funk zum iPhone des Benutzers übertragen und dort in der Bilder-App abgelegt, teilte der Hersteller mit.

Ein LED sorgt dafür, dass die aufgenommen Personen auch mitbekommen, dass die Kamera läuft. Eine Ladeschale, die sowohl das Uhrarmband als auch die Apple Watch wieder auflädt, liegt bei.

Videokonferenzen lassen sich mit der App Glide realisieren, die mit der Apple Watch und dem verbundenen iPhone arbeitet.

Angeblich soll das Uhrarmband im Frühjahr 2017 aufgeliefert werden. Der Preis für Vorbesteller liegt bei 150 US-Dollar. Der Hersteller bietet jeweils eine Version für die 38 mm und die 42 mm große Apple Watch an. Später soll das Kamera-Armband rund 250 US-Dollar kosten.