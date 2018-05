Notability-App-Logo (Bild: Ginger Labs)

Notability für iOS mit Handschrifterkennung. Die iOS-App zum Notieren von Dingen und zum Markieren von Dokumenten hat ein Update erhalten. Die neue Version kommt rechtzeitig zum neuen iPad. Denn mit dem Pencil-Support fürs 2018er iPad gibt es nun eine noch größere Zielgruppe für ein neues Feature: die Handschrifterkennung.

Sie können ab sofort handschriftliche Notizen in Notability am iPhone und iPad machen, die mehr Bedeutung für Sie entwickeln werden. Denn diese werden nun auch in ihrer handschriftlichen Form von einem Algorithmus erkannt. Sie können sie dann durchsuchen. Die Suche funktioniert für die ganze Bibliothek oder auch lokal in einzelnen Dokumenten.

Handschrift erkennen und bei Bedarf umwandeln

Dazu kommt, dass Sie sich handschriftliche Notizen nun auch umwandeln lassen können in digitalen Text.

Wenn Sie die App nach dem Update zum ersten mal starten, werden alle vorhandenen handschriftlichen Notizen einmal gescannt. Daraus wird dann ein Index für die Suche erstellt. Der Entwickler weist darauf hin. Denn entsprechend kann dieser Vorgang bei vielen Dokumenten eine Weile dauern.

Noch mehr Funktionen für iPad-Nutzer

Sie können am iPad außerdem nun eine Funktion namens Multi-Notiz nutzen. Die erlaubt es ihnen zwei Notizen Seite an Seite zu betrachten und bearbeiten.

Mit dem neuen Notizen-Wechsler können Sie außerdem zwischen den Notizen schneller hin- und herwechseln. Auch können Sie jetzt Audio-Aufnahmen zu Ihren Dokumenten hinzufügen.

Für mehr Übersichtlichkeit sorgt außerdem die neue Kategorie „Letzte Notizen“. Darin werden die zehn zuletzt bearbeiteten Notizen angezeigt, auf die Sie so schneller zurückgreifen können.

Kostenloses Update für Besitzer der App

Wenn Sie Notability schon haben, erhalten Sie das Update kostenlos im App Store. Version 8.0 gibt es seit kurzem im App Store.

Die App kostet ansonsten 10,99 Euro. Sie erfordert mindestens iOS 10.0 oder neuer auf Ihrem iPhone oder iPad.

Anzeige