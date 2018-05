​Adobe XD jetzt kostenlos nutzen. Ab sofort stellt Adobe seine Software zum Design von Benutzeroberflächen auch in einer Gratis-Variante zur Verfügung. Bislang mussten Sie in jedem Fall dafür bezahlen. Neben Apps für Macs und Windows-PCs gibt es auch XD-Apps für iOS und Android. Allesamt speichern die Inhalte in der Creative Cloud zwischen und greifen auch immer wieder auf deren Ressourcen zurück.