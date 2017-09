Mac-Life-Leser profitieren jetzt. Denn Sie erhalten die Möglichkeit die aktuelle Version 5.5.4 von AnyTrans gratis herunterzuladen. Diese Version ist voll funktionsfähig. Sie können damit alle beschriebenen Features nutzen. Allerdings erhalten Sie für die Version keine Updates. Sollte Apple irgendwann Änderungen am Betriebssystem vornehmen, die eine Aktualisierung von AnyTrans notwendig machen, haben Sie die Software bis dahin vielleicht schon so gut kennen gelernt, dass Sie bereit wären, die Vollversion zu kaufen. Die persönliche Lizenz erhalten Sie schon für 39,99 Euro und wenn Sie die Software auf mehreren Macs oder PCs installieren wollen, entscheiden Sie sich vielleicht für die Familienlizenz. Auch an den Einsatz in Unternehmen hat Anbieter iMobie gedacht und bietet eine Unternehmenslizenz an.

Laden Sie als Mac-Life-Leser jetzt die Giveaway-Version von AnyTrans für den Mac gratis herunter. (Windows-Anwender? Kein Problem, die entsprechende Version findet sich hier.)