31.03.2018 - 15:15 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Japan Display)

Japan Display hat sich 517 Millionen US-Dollar besorgt, um die Produktion von LCDs für ein Billig-iPhone zu finanzieren. Das iPhone soll noch 2018 auf den Markt kommen. Es könnte sich um das iPhone SE 2 handeln.

Japan Display plant, 517 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Vermögenswerten und durch Kredite aufzubringen, damit es LCD für ein neues iPhone fertigen kann, berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei.

Letztes Jahr ging Japan Display viel Umsatz verloren, weil Apple beim iPhone X auf OLED umstieg. Apple plant aber weiterhin, LCDs für einige Geräte zu verwenden. Deshalb benötigt Japan Display Geld, um die Produktion der Displays voranzubringen, die Apple jetzt benötigt.

Gerüchten zufolge plant Apple die Einführung von zwei OLED-iPhones (5,8 und 6,5 Zoll) und einem 6,1-Zoll-LCD-iPhone, wobei das LCD-Gerät als kostengünstige Option neben den beiden teureren OLED-Geräten positioniert werden soll.

Da Japan Display erneut plant, in LCDs zu investieren, könnte das Unternehmen in eine Falle laufen, wenn Apple in Zukunft LCDs ganz aufgibt und auf OLED umsteigt.

Allerdings hat sich das iPhone X nicht so gut verkauft, wie es Apple erwartete. Nun könnte das Unternehmen auch seine Pläne ändern, weitere iPhones im Stil des X auf den Markt zu bringen. Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple an den Full Active LCDs von Japan Display interessiert ist, die einige der Vorteile von OLEDs zu geringeren Kosten bieten.

Full Active Panels können auch in gebogenen oder abgewinkelten Designs verwendet werden.

