Nun lässt sich auch endlich bei der Telekom über die Handyrechnung bei Apple-Diensten bezahlen (Bild: Smartmockups)

Wer im App Store, bei iTunes oder im iBook Store etwas kaufen möchte, kann dies entweder über eine Kreditkarte, Gutscheinkarten oder auch PayPal tun. Im Gegensatz zu Kunden von o2 und Vodafone,war eine Bezahlung per Handyrechnung bei der Telekom bisher nicht möglich. Dies ändert sich nun.

In einem aktualisierten Support-Dokument von Apple finden sich einige neue europäische Mobilfunkunternehmen, welche ab sofort die Bezahlung per Handyrechnung für Apple-Dienste anbieten. Unter anderem EE für Großbritannien und Orange in Frankreich und Spanien. Hierzulande besonders interessant: Die Telekom bietet diesen Service nun auch in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei an.

Das deutsche Support-Dokument listet die Telekom aktuell noch nicht als Anbieter auf, dies wird sicherlich in den nächsten Tagen aktualisiert. Die dort angegebene Schritt-für-Schritt-Anleitung lässt sich aber bereits für Kunden der Telekom anwenden. Die Einrichtung ist über iPhone, iPad, Mac oder PC möglich.

Warum die Telekom erst jetzt mit o2 und Vodafone nachzieht ist unbekannt. Apple und die Telekom haben eigentlich eine recht enge Verbindung, erschien doch das erste iPhone exklusiv bei der Telekom und auch die Apple Watch Series 3 ist hierzulande nur über die Telekom mit eigenem mobilen Datenvolumen verwendbar.

