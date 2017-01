29.01.2017 - 10:38 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die von US-Präsident Donald Trump in Kraft gesetzten Regeln, die Staatsbürgern aus sieben Ländern die Einreise für 90 Tage untersagen, senden Schockwellen durch die IT-Industrie. Tim Cook und Google-Mitgründer Sergey Brin und viele andere protestieren und rufen ihre Angestellten zurück.



29.01.2017 - 10:38 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

The land of the free? (Bild: nn1776/ CC BY SA 2.0)

Die US-Wirtschaft reagiert scharf auf das von US-Präsident Trump unterzeichnete Dekret, das Bürgern aus sieben Ländern die Einreise für 90 Tage untersagt. Google-Chef Sundar Pichai und der Google-Mitgründer Sergey Brin protestieren und teilten mit, dass davon 187 Google-Angestellte betroffen sind. Brins Familie emigrierte 1979 aus der damaligen UdSSR um dem dortigen Antisemitismus zu entgehen.

Google cofounder Sergey Brin at SFO protest: "I'm here because I'm a refugee." (Photo from Matt Kang/Forbes) pic.twitter.com/GwhsSwDPLT — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2017

Facebook-Chef Zuckerberg kritisierte den Erlass ebenfalls. Seine Urgroßeltern kommen aus Deutschland, Österreich und Polen. Die Eltern seiner Frau sind Flüchtlinge aus Vietnam und China.

Zuckerberg, Pichai, Brin und andere protestieren

Apple-Chef Tim Cook wendet sich in einem Statement genauso wie Microsoft, Twitter und Linkedin gegen die Einreiseverbote.

Lesetipp USA: Reisende sollen Social-Media-Konten preisgeben Reisende in die USA sollen künftig angeben, welche Social-Media-Dienste sie benutzen. Auch ihren Namen auf Facebook oder Twitter sollen sie... mehr

Tim Cook schrieb in einem Memo an seine Angestellten, das The Verge veröffentlichte:

„Liebes Team, in meinen Gesprächen mit Beamten in Washington habe ich in dieser Woche deutlich gemacht, dass Apple fest an die Bedeutung der Einwanderung - sowohl für unsere Gesellschaft als auch für die Zukunft unseres Landes - glaubt. Apple würde ohne Einwanderung nicht existieren, geschweige denn gedeihen und erfinden, wie wir es tun. Ich habe von vielen von Ihnen tiefste Besorgnis über den Exekutivbefehl gehört, der gestern die Einwanderung aus sieben muslimischen Ländern beschränkt hat. Ich teile Ihre Sorgen. Das nicht die Politik, die wir unterstützen. Es gibt Mitarbeiter bei Apple, die direkt von der gestrigen Einwanderungsordnung betroffen sind. Unsere Personal-, Rechts- und Sicherheitsteams sind in Kontakt mit ihnen, und Apple wird alles tun, um sie zu unterstützen. Wir bieten Ressourcen auf AppleWeb für alle an, die Fragen oder Bedenken über die Einwanderungspolitik haben. Und wir haben das Weiße Haus kontaktiert, um die negativen Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen zu erläutern. [...] Apple ist offen. Offen für alle, egal woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen, wen sie lieben oder an wen sie glauben. Zu unseren Mitarbeitern gehören die besten Talente der Welt und unser Team kommt aus allen Ecken der Welt.”



Nach den Worten von Dr. Martin Luther King: "Wir mögen auf verschiedenen Schiffen gekommen sein, aber wir sind jetzt alle im selben Boot."

Die heftigste Kritik kommt von Netflix CEO Reed Hastings, der die Aktion "unamerikanisch" nannte.

Bild: jnn1776/ CC BY SA 2.0