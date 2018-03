Die Batterien im iPhone könnten in zwei Jahren deutlich mehr leisten, dank Lithium-Silizium-Technologie (Bild: iFixit)

​iPhones und iPads bald mit Lithium-Silizium-Batterien? Gibt es bald schon einen enormen Schub bei der Batterietechnologie in Apples Smartphones und Tablets und auch Laptops? Es gibt greifbare Fortschritte bei der Lithium-Silizium-Technologie, die bis zu 30 Prozent mehr Lebenszeit für Akkus versprechen und je nach Gerätetyp sogar bis zu 50 Prozent mehr Laufzeit. Ein Apple-Zulieferer ist investiert.

Fortschritt bei Batterietechnologie

Die Start-ups Sila Technologies und Angstron Materials forschen und entwickeln in der Batterietechnologie. Jüngst gab es Berichte über Erfolge, die passende Produkte dem Massenmarkt näher bringen. Ein weiteres Start-up in dem Bereich ist Enovix. Das Unternehmen gibt an, dass seine Batterietechnologie die Kapazität um bis zu 50 Prozent steigern kann. Es verwundert daher nicht, dass sehr viele große Technologie-Konzerne finanzielle Investments in die Start-ups getätigt haben. Dazu zählen Firmen wie BMW, Intel oder Qualcomm.

Einen großen Sprung gegenüber der momentanen Lithium-Ionen-Technologie verspricht die neue Lithium-Silizium-Technologie. Sie verlängert die Lebenszeit der Batterien (mehr Ladezyklen) und die Leistung (mehr Kapazität bei gleicher Baugröße). An den Anoden kommt Silizium zum Einsatz, das robuster ist und mehr Energie aushält.

Apple-Batterielieferant ist investiert

Doch auch einer von Apples Batterielieferanten, Amperex Technology, ist in Sila Technologies investiert. Somit ist eine Verbindung zum Hersteller aus Cupertino gegeben.

Der Chef der Geschäftsleitung (COO) von Amperex, Joe Kit Chu Lam, erklärte unlängst, dass wir vermutlich schon in den kommenden zwei Jahren ein erstes Elektronikprodukt für Endverbraucher mit der neuen Batterietechnologie erleben könnten. Trotzdem ist es spekulativ anzunehmen, dass Apple der erste oder gar alleinige Nutznießer wäre. Aber zumindest darauf hoffen darf man, dass es in zwei Jahren neue iPhone- oder iPad-Batterien geben könnte.

