26.12.2017 - 17:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone X kostet ab 1.149 Euro. Dafür bekommt der Nutzer nur die Basisversion mit 64 GByte. Es handelt sich dabei um das teuerste Smartphone, das Apple aktuell verkauft. Nun könnte der Einstiegspreis gesenkt werden - schon Anfang 2018 soll das angeblich der Fall sein.



Auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass sich das iPhone X sehr gut verkauft, scheint Apple damit nicht ganz zufrieden zu sein. Einem Bericht nach scheint Apple darüber nachzudenken, den Preis für das iPhone X mit 64 GByte schon Anfang 2018 zu senken. Das wird sicherlich viele Kunden verärgern, die noch 1149 Euro dafür ausgeben haben, doch die Maßnahmen könnte den Verkauf ordentlich ankurbeln. Beim iPhone 8 sollen die Verkäufe nicht so sein, wie sich Apple das wünscht - hier beginnt die Preisliste bei 799 Euro.

Dem Bericht des Börsenmagazins Motley Fool, verkauft sich das iPhone X vor allem in Singapur und Taiwan nicht so gut wie erhofft. Deshalb könnte das Unternehmen seine Preise für das iPhone X "anpassen".

Das wäre ein sehr ungewöhnlicher Schritt für Apple. Beim iPhone X handelt es sich immerhin um das "Zukunftsmodell" des Konzerns, der damit demonstrieren will, was alles möglich ist - Face ID, OLED-Display und eine nach unserer Meinung phänomenale Akkulaufzeit und sehr gute Prozessorleistung zeigen auch, was Apple drauf hat. Eine Preissenkung passt da nicht ins Bild

Was ein Unternehmen den Preis für ein Produkt senkt, ist die Absicht dahinter meist, die Nachfrage nach diesem Produkt zu stimulieren. Wie der Markt auf die Preissenkung reagiert, ist aber keinesfalls sicher. Zudem könnten Kunden daraus für die Zukunft lernen und sich mit dem Kauf zurückhalten, wenn kurz danach eine Preissenkung zu erwarten ist. Genau diese Probleme gibt es bei einigen Android-Smartphones, deren Preise schon kurz nach dem Erscheinen massiv gesunken sind.