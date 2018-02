26.02.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Bloomberg hat neue Details über das 6,5-Zoll große iPhone X Plus erfahren, das vermutlich noch 2018 auf den Markt kommen wird. Demnach wird es die höchste Bildschirmauflösung aller Zeiten bieten und auch in einer Gold-Version auf den Markt kommen. Zudem soll es eine Dual-SIM-Funktion bieten.

Dem neuen Bericht von Bloomberg zufolge wird das iPhone X Plus mit einem 6,5 Zoll großem Bildschirm ausgeliefert werden, der ungefähr die Pixeldichte des iPhone X erreicht und 2.688 x 1242 Pixel Auflösung bieten soll.

Das Phablet soll den internen Entwicklungscode D33 tragen. Apple scheint zu erwägen, die Farbpalette gegenüber dem iPhone X zu erweitern, um wieder eine Goldoption für sein Flaggschiff einzuführen. Auch das iPhone X 2 soll in Gold erhältlich sein. Apple bietet das iPhone X derzeit in Space Gray oder Silber an; das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus sind wie die Vorgängermodelle in Space Gray, Silber oder Gold erhältlich.

Bloomberg sagt auch, dass Apple ein Dual-SIM-Karten-Feature im größeren iPhone in Betracht zieht, um Nutzer anzusprechen, die häufig ihre SIM-Karten zwischen Carriern austauschen. Wohlmöglich setzt Apple aber alternativ auf eine E-SIM-Lösung, wie sie auch beim iPad genutzt wird.

KGI Securities Analyst Ming-Chi Kuo prognostizierte bereits im November 2017, dass Apple plant, das iPhone-Angebot im Herbst 2018 um ein neues 6,1-Zoll-LCD-iPhone und ein 6,5-Zoll-OLED-iPhone zu erweitern.

Später wurde berichtet, dass LG im Jahr 2018 OLED-Lieferant für Apple sein wird, was bestätigt, dass diese Bilder aus einem LG-Werk in Vietnam stammen. Für das iPhone X ist Samsung der exklusive OLED-Lieferant.

