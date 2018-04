Kürzlich wurde eine Bericht zu den iPhone-Verkäufen veröffentlicht In dem Report des CIRP, kurz für Consumer Intelligence Research Partners, wird vermutet, dass die Verkaufszahlen im letzten Quartal nochmal durcheinander gebracht wurden. So sanken die Zahlen für das iPhone X, während das iPhone 8 und 8 Plus einen deutlichen Zuwachs verzeichnen konnten. Der Grund hierfür könnte der erhöhte Preis des X-Modells sein.