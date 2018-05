08.05.2018 - 15:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In rund vier Monaten wird Apple vermutlich die nächste iPhone-Generation vorstellen. Diese soll zahlreichen Gerüchten nach wieder in drei Varianten erschienen. Darunter soll sich auch eine Plus-Version des iPhone X befinden. Geht es der Website Macotakara, dann wird diese wohl die Größe eines iPhone 8 Plus haben und mit einem 6,5-Zoll-Display ausgestattet sein. Daneben werden auch Neuerungen bei Face ID erwartet.

Die japanische Website will von einer „vertrauenswürdigen Zuliefererquelle“ erfahren haben, dass Apple in diesem Jahr eine größere Version des iPhone X auf den Markt bringen wird. Das OLED-iPhone soll der Quelle zufolge in einer Plus-Variante erscheinen, die etwa die Maße eines iPhone 8 Plus aufweisen könnte. Im Gegensatz zum aktuellen Modell soll der Nachfolger über ein großes 6,5-Zoll-Display verfügen. Allerdings wird auch erwartet, dass es einen „Hauch“ dicker wird, um die Kamera in der entsprechenden Anordnung unterzubringen. Die Seite spricht hier von rund 0,2 mm.

Auch das spekulierte mittlere Gerät wird in dem Bericht erwähnt. Wie schon in anderen Gerüchte-News aufgegriffen wurde, soll sich das Gerät zwischen dem direkten „iPhone X“-Nachfolger und dessen Plus-Version wiederfinden. Jedoch soll das mittlere iPhone über ein etwa 6 Zoll großes LCD verfügen. Zuvor war stets von einem 6,1-Zoll-Modell die Rede. Zusätzlich soll es auch über Face ID verfügen.

Mit iOS 12 könnte das Feature auch erweitert werden. Macotakara geht davon aus, dass Face ID in der neuen Version auch eine Erkennung im horizontalen Betrieb möglich macht. Aktuell funktioniert Face ID nur, wenn das iPhone X vertikal gehalten wird. Diese Erweiterung erscheint natürlich sehr sinnvoll, wenn Apple tatsächlich ein neues iPad Pro mit der entsprechenden Technologie vorstellt.

