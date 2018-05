Augmented Reality mit dem iPhone X funktioniert prima (Bild: Apple)

iPhone X bei Augmented Reality besser als Galaxy S9. Das neue Android-Smartphone von Samsung unterstützt bereits Googles Augmented-Reality-Schnittstelle ARCore. Die ist vergleichbar zu Apples ARKit. In einem Vergleichstest zeigt sich jetzt, dass Apples Smartphone unter dem Strich die deutlich bessere Figur abgibt. Bei Apps, die auf beiden Plattformen vorhanden sind, fielen besonders häufig Unzulänglichkeiten des Samsung-Geräts auf. Die Frage ist allerdings, liegt es am Gerät oder der Software, oder beidem.

Die Kollegen von AppleInsider haben ein iPhone X und ein Samsung Galaxy S9 Plus in einem Test gegeneinander antreten lassen. Auf beiden Geräten installierte man Augmented-Reality-Apps. Noch bevor der Vergleich stattfand, hatte man die Idee, dass vermutlich viele Apps identisch sein würden. Doch am Ende stellte sich heraus, dass auf dem Android-Smartphone nur exklusiv im Play Store verfügbare Apps den Dienst richtig verrichteten.

ARKit gegen ARCore

Beide Plattformen bieten schon jetzt eine sehr elaborierte erweiterte Realität. Die beiden Systeme trennen Nuancen und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Im Vergleich von AppleInsider ist das allerdings nur selten deutlich geworden.

iPhone X gegen Galaxy S9 Plus

Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass die Hardware des S9 noch nicht so recht mit ARCore funktionieren will. Vielleicht bedarf es noch einiger Updates, bis das Gerät dann ähnlich reibungslos funktioniert wie ARKit auf dem iPhone X.

Wie die einzelnen Apps sich geschlagen haben, können Sie im nachfolgenden Video nachvollziehen.

Zu den getesteten Apps gehören:

AR Insect Invaders (iOS+, Android-)

IKEA Place (iOS+, Android--)

Kings of Pool (iOS++, Android--)

Thomas & Friends Minis (iOS+, Android-)

Stack AR (iOS+, Android--)

Leo AR Camera (Android-)

Jenga AR (Android)

ARCoreMeasure (Android+)

Atom Visualizer(Android+)

Anzeige