05.02.2018 - 15:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell tritt laut diversen Berichten ein sehr kurioses Problem beim iPhone X auf. Dieses verhindert, dass der Nutzer ein Telefonat annehmen kann, weil sich das Display nicht automatisch aktiviert und damit keine Möglichkeit zum Annehmen oder Ablehnen bietet. Nun hat sich auch Apple eingeschaltet und untersucht die Ursache, um schnellstmöglich eine Lösung anbieten zu können.



Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Apple in diesem Jahr in iOS 12 weniger Funktionen integrieren und dafür einen Fokus auf Sicherheit und Stabilität legen wird, dürfte dies angesichts der jüngsten Ereignisse viele Nutzer freuen. Mit Meltdown und Spectre starteten wir neben einigen anderen Problemen nicht allzu gut in das neue Jahr. Nun zeigt sich schon das nächste Problem, das „iPhone X“-Nutzer derzeit heimsucht. In Apples Supportforum und auch in einem aktuellen Bericht der Financial Times wird von einem Bug berichtet, der das Annehmen von Anrufen verhindert.

Laut den Aussagen verschiedener Nutzer klingelt das iPhone X wie gewohnt, aber ein Abheben wird unmöglich, da das Display erst nach sechs bis acht Sekunden aufwacht und die entsprechenden Buttons anzeigt. Oftmals ist es dann schon zu spät. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob der Fehler in der Soft- oder der Hardware zu finden ist. Ein Nutzer gab derweil an, dass er sein iPhone zurückgesetzt habe und damit einige Tage fehlerfrei unterwegs war, bevor das Problem wieder auftauchte. Gegenüber verschiedenen Websites gab Apple jedoch an, dass man nach der Ursache suche und sich das Problem genauer anschaut.

Auf unseren Geräten konnten wir den Fehler bisher nicht nachstellen. Ebenfalls unklar ist, ob der Fehler mit einer bestimmten Firmware oder Produktionsreihe zusammenhängt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.