Das Jubiläums-iPhone scheint für Apple hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Von für das erste Quartal 2018 rund 40 Millionen bestellten Einheiten sollen nun nur noch 20 Millionen auch wirklich produziert werden. Über die Gründe gibt es verschiedene Vermutungen.

Das iPhone X scheint bei den Kunden zwar beliebt, aber weniger gefragt zu sein (Bild: Apple)

Apple will scheinbar die gesamte bisher geplante Produktion des iPhone X bei seinen Zulieferern halbieren. Das zumindest behauptet das Wirtschaftsmagazin Nikkei, ohne eine Quelle zu nennen. Hintergrund sollen die für Apple verhältnismäßig schlechten Verkaufszahlen rund um das Weihnachtsgeschäft in Europa, den USA und China sein. Neben dem Verlust für Apple hätte eine Produktionsverringerung auch finanzielle Folgen für die Zulieferer, die nun deutlich weniger Umsätze erzielen würden als geplant. Die vorgesehenen 30 Millionen Einheiten an iPhone 7 und iPhone 8 sollen hingegen beibehalten werden. Warum Apple seine gesteckten Verkaufszahlen mit dem iPhone X nicht erreicht, könnte verschiedene Ursachen haben.

Zu teuer und zu viele Modelle

Die Plus-Modelle der vorausgegangenen Generationen wurden bereits als sehr teuer empfunden. Das iPhone X ist mit mindestens 1.149 Euro noch teurer geworden. Für viele Kunden schlicht zu teuer.

Auch die gleichzeitige Veröffentlichung von drei iPhone-Versionen mit dem iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus sorgt für ein größeres Angebot und damit geringeren Verkaufszahlen für die einzelnen Modelle. Das Apple das iPhone X bereits in diesem Jahr aus dem Programm nehmen und so nicht mehr zum Verkauf anbieten könnte, wurde bereits vor einigen Tagen spekuliert.

Apple könnte sich stattdessen wohl auf drei neue iPhone-Modelle für 2018 konzentrieren. Zwei Geräte mit 5,8 und 6,5-Zoll-OLED-Display und ein günstigeres 6,1 Zoll Modell mit LCD.