11.09.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger Zeit gibt es schon das Gerücht, dass das iPhone X mit seinem nahezu randlosen OLED-Display nur noch in drei Farben auf den Markt kommen soll. Neben Silber und Spacegrau soll es mit „Blush Gold“ eine neue Farbe geben. Während man bisher davon ausging, dass die silberne und kupferne Farbvariante mit einer weißen Front aufwarten werden, widerspricht der KGI-Analyst Ming-Chi Kuo dieser Aussage.



Doch keine weiße Front für das iPhone X? (Bild: Stefan Molz)

In den letzten Jahren hoben sich die hellen iPhone-Farben nicht nur auf der Rückseite von den schwarzen Farbvarianten ab, sondern auch durch eine ebenso dunkle Front. In diesem Jahr könnte sich dies allerdings ändern. Durch das fast randlose Display des iPhone X könnte nämlich ein weißer Rahmen die Ästhetik stören. Vor allem bei abgeschalteten Bildschirm wäre dies sehr auffällig und lässt den Designeindruck nahezu verpuffen. Laut dem KGI-Securities-Analysten Ming-Chi Kuo soll Apple daher einen neuen Weg gehen und alle Modelle mit einer schwarten Front ausliefern. Dies verwischt die Grenzen zwischen Display und dem Rand. Als netten Nebeneffekt würde auch die neue „Lasche“ mit der Kamera, den 3D-Sensoren und dem Ohrhörer in den Hintergrund treten.

Weiter ging Kuo auf die neuen Sensoren an der Front ein. Die „Lasche“ beherbergt nämlich verschiedene Sensoren, die unter anderem für die Gesichtserkennung zuständig sein werden. Apple nennt die Technologie sehr wahrscheinlich Face ID. Zu den Sensoren soll neben dem typischen Annährungssensor auch aktives Ausrichtungsequipment, lichtbrechende optische Elemente, VCSEL und eine epitaktische Scheibe gehören. Diese bilden zusammen das Lichttransmittermodul, welches tiefen Daten sammeln soll. Aus den Daten soll dann gemeinsam mit den 2D-Bilddaten der Frontkamera ein 3D-Bild entstehen, sodass sich Face ID nicht so leicht täuschen lässt, wie die Gesichtserkennung anderer Geräte.