22.03.2017 - 22:05 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das am häufigsten verkaufte Smartphone des vergangenen Jahres war das iPhone, genauer gesagt das iPhone 6s. Einer Statistik von IHS Markit zufolge gehen sogar die ersten vier Plätze an Apple. So ziemlich genau der Rest der Top 10 geht an Samsung mit einem kleinen Schönheitheitsfehler. Dieser kommt von Oppo und ist vor allem in Indien und China beliebt gewesen.



iPhone 6s (Bild: Stefan Molz)

Die Marktforscher von IHS Markit haben ihre Datenbank bemüht, die über 350 verschiedene Smartphone-Modelle umfasst und eine Statistik ausgearbeitet, die aufzeigt, wie oft die einzelnen Modelle im Kalenderjahr 2016 verkauft wurden. Auf Platz eins steht das iPhone 6s.

Vier iPhones in den Top 5

Die Top 5 wird demnach vom iPhone 6s angeführt, das das gesamte Jahr über verfügbar war. Interessant ist, dass das iPhone 7 auf Platz 2 kaum weniger Einheiten verkauft hat, obwohl es nur in den letzten drei Monaten des Jahres auf dem Markt war. Mit einem deutlichen Abstand folgt das iPhone 7 Plus und knapp dahinter das iPhone 6s Plus.

Erst auf dem fünften Rang kommt das erste Samsung-Smartphone. Es handelt sich dabei um das Galaxy S7 Edge. Der Rest der ersten 10 Verkaufsschlager ist nach Stückzahlen recht nah aneinander und wird vom Samsung Galaxy J3 fortgesetzt, danach das Oppo A53, Galaxy J5, Galaxy S7 und Galaxy J7.

Schaut man sich die Statistik also an, fällt auf, dass von den zehn erfolgreichsten Smartphones neun von Apple oder Samsung kamen. Oppo, auf Platz 7 liegend, ist dabei vor allem in China und Indien beliebt, während der Hersteller hierzulande weitestgehend unbekannt ist. Auf der anderen Seite fehlt mit Huawei der weltweit drittgrößte Smartphone-Hersteller.

Die Statistik basiert auf einer Reihe von Faktoren. Nur ein gewisser Teil basiert auf offiziellen Zahlen vom Hersteller, da beispielsweise Apple nur die Gesamtzahl angibt, aber nicht nach Modell aufsplittet. Diesbezüglich sind die absoluten Zahlen etwas mit Vorsicht zu genießen.